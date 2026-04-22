$!Desmantelan red de huachicol fiscal que evadió más de 23 mil millones de pesos; hay 14 detenidos

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron sobre el desmantelamiento de una importante red de robo, contrabando de combustible y fraude fiscal a gran escala, conocido como huachicol fiscal, la cual evadió más de 23 mil millones de pesos.
El Fiscal Ulises Lara y el Secretario Omar García Harfuch señalaron que por este caso se han detenido a 14 presuntos responsables y se han realizado diversos aseguramientos, incluyendo inmuebles, más de 150 mil litros de gas LP, vehículos, armamento, entre otros recursos.
El caso de los “petro-factureros”
En una conferencia de prensa, Ulises Lara López, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, detalló que estas organizaciones utilizaron documentos falsos y empresas fachada para realizar una simulación de operaciones comerciales que alcanzaron los 23 mil millones de pesos.
Las investigaciones iniciaron en marzo del año pasado, tras el aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en Tamaulipas, un hecho que involucró inicialmente a 11 servidores públicos.
“Esta red empresarial se utilizó para mantener en funcionamiento el esquema del huachicol fiscal, diluir responsabilidades entre distintos actores y dificultar la identificación individual de quienes intervenían en la red”, explicó Ulises Lara, quien también funge como vocero de la FGR.
Como resultado de las investigaciones sobre esta red, las autoridades informaron que se detectó la participación de individuos relacionados con más de 40 empresas de logística, construcción y energéticos, y se logró la aprehensión de seis posibles participantes relacionados con al menos ocho empresas.
Además, se aseguraron cinco inmuebles valuados en 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama valuados en 66.6 millones de pesos, joyería valuada en 1.6 millones de pesos y al menos 265 mil pesos en efectivo. Con estos decomisos, la FGR estima una merma a la organización criminal de aproximadamente 126 mil 265 millones de pesos.
Harfuch presume operativos de seguridad y aseguramientos masivos
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que, tras siete meses de investigación, se realizaron operativos simultáneos que culminaron con la detención de 14 personas vinculadas a estas estructuras.
“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, señaló García Harfuch.
Destacó la desarticulación de una célula específica que extraía el combustible ilícito y lo comercializaba usando al menos 10 empresas gaseras como fachada en los estados de Hidalgo y el Estado de México. Esta célula criminal tenía una capacidad de extracción estimada de 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana.
En estas acciones se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles (la mitad de ellos, gaseras) y se detuvo a siete personas, incluyendo a un líder operativo identificado como Mauricio “N”.
Los decomisos de este operativo incluyen más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas y 55 autotanques, así como 20 tanques de almacenamiento y 11 tractocamiones.
En una acción independiente realizada en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, se llevaron a cabo 11 acciones operativas que resultaron en siete detenidos adicionales.
Las sentencias judiciales y reparación a Pemex
La fiscalía también presentó resultados de judicialización para evitar pérdidas al Estado. Por ejemplo, en un caso originado en el Estado de México, tres personas fueron sentenciadas a prisión por posesión ilícita de hidrocarburo.
Se les decomisaron 11 tractocamiones, tanques y remolques valorados en 18 millones de pesos, así como más de 100 mil litros de hidrocarburo, y se les ordenó pagar 651 mil 101 pesos como reparación del daño a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una segunda sentencia, seis personas fueron condenadas a ocho años de prisión y al pago de multas por 905 mil 120 pesos, decomisándoles 54 mil litros de combustóleo y 35 mil litros de asfalto.
El gobierno aclaró que todo el hidrocarburo y el equipo recuperado es devuelto y transferido a Pemex una vez que los jueces concluyen el proceso de investigación.
Fiscal evita responder sobre investigación a ex Secretario de la Marina
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Ulises Lara evitó responder si el ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, está dentro de las investigaciones de contrabando de combustible o, en su defecto, el motivo por el cual desestimaron la posible participación del exsecretario en estas indagatorias.
El primer escándalo de corrupción que golpeó directamente a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum quedó evidenciado cuando un operativo reveló la existencia de una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas y puertos bajo control naval.
Sin embargo, el motivo por el cual el caso cimbró tanto al país fue porque se descubrió que entre los presuntos implicados están un Vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, familiares del Almirante Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Marina en el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, el fiscal Ulises Lara confirmó que se mantiene abierta una investigación amplia sobre la presunta participación de personal de la Marina, funcionarios portuarios, agentes aduanales y empresarios en estas redes de contrabando.
“Estamos investigando a fondo todos los casos en donde sobre todo el daño es a la República, es a la hacienda pública”, señaló.