$!Desmantelan red de huachicol fiscal que evadió más de 23 mil millones de pesos; hay 14 detenidos

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron sobre el desmantelamiento de una importante red de robo, contrabando de combustible y fraude fiscal a gran escala, conocido como huachicol fiscal, la cual evadió más de 23 mil millones de pesos.

El Fiscal Ulises Lara y el Secretario Omar García Harfuch señalaron que por este caso se han detenido a 14 presuntos responsables y se han realizado diversos aseguramientos, incluyendo inmuebles, más de 150 mil litros de gas LP, vehículos, armamento, entre otros recursos.



El caso de los “petro-factureros”

En una conferencia de prensa, Ulises Lara López, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, detalló que estas organizaciones utilizaron documentos falsos y empresas fachada para realizar una simulación de operaciones comerciales que alcanzaron los 23 mil millones de pesos.

Las investigaciones iniciaron en marzo del año pasado, tras el aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en Tamaulipas, un hecho que involucró inicialmente a 11 servidores públicos.

“Esta red empresarial se utilizó para mantener en funcionamiento el esquema del huachicol fiscal, diluir responsabilidades entre distintos actores y dificultar la identificación individual de quienes intervenían en la red”, explicó Ulises Lara, quien también funge como vocero de la FGR.

Como resultado de las investigaciones sobre esta red, las autoridades informaron que se detectó la participación de individuos relacionados con más de 40 empresas de logística, construcción y energéticos, y se logró la aprehensión de seis posibles participantes relacionados con al menos ocho empresas.

Además, se aseguraron cinco inmuebles valuados en 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama valuados en 66.6 millones de pesos, joyería valuada en 1.6 millones de pesos y al menos 265 mil pesos en efectivo. Con estos decomisos, la FGR estima una merma a la organización criminal de aproximadamente 126 mil 265 millones de pesos.



Harfuch presume operativos de seguridad y aseguramientos masivos

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que, tras siete meses de investigación, se realizaron operativos simultáneos que culminaron con la detención de 14 personas vinculadas a estas estructuras.

“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, señaló García Harfuch.

Destacó la desarticulación de una célula específica que extraía el combustible ilícito y lo comercializaba usando al menos 10 empresas gaseras como fachada en los estados de Hidalgo y el Estado de México. Esta célula criminal tenía una capacidad de extracción estimada de 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana.

En estas acciones se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles (la mitad de ellos, gaseras) y se detuvo a siete personas, incluyendo a un líder operativo identificado como Mauricio “N”.