$!Desmantelan túnel para huachicol en Santa Catarina, Nuevo León; estaba conectado a poliducto de Pemex

En un operativo conjunto realizado en Santa Catarina, Nuevo León, autoridades desmantelaron un túnel utilizado para el robo de combustible, conocido como huachicol, el cual estaba conectado directamente a un poliducto de 18 pulgadas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Mediante un mensaje, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que la excavación fue localizada inicialmente en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de la paraestatal, en Santa Catarina.

Al inspeccionar la zona, agentes federales confirmaron que el túnel conectaba las instalaciones de Pemex con un inmueble contiguo, ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García. El acceso a esta excavación subterránea estaba oculto en el interior de un contenedor metálico marítimo.

Aseguran más de 205 mil litros de hidrocarburo y equipo Dentro del túnel, las autoridades encontraron el equipo utilizado para la extracción del hidrocarburo, que incluía un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, herramienta de roscado y una manguera de alta presión. “Durante el operativo se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados”, dijo Lara López.