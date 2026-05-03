Desmiente Ricardo Monreal bloqueo de la UIF a sus cuentas en HSBC

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó el 3 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado o congelado alguna cuenta bancaria a su nombre en la institución HSBC, y calificó de “totalmente falso” el rumor que circuló durante tres días en redes sociales.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Monreal Ávila aseguró no tener cuentas en dicho banco y aclaró que nunca ha tenido bloqueo bancario alguno. “Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente FALSO. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”, escribió el legislador.

La versión que motivó el desmentido fue difundida el 1 de mayo de 2026 por Mario Di Constanzo, vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sostuvo en la misma red social que HSBC habría cancelado cuentas a nombre del diputado federal, supuestamente a petición de EU, cuyas autoridades —según indicó Di Constanzo— habrían solicitado a bancos información sobre movimientos financieros de militantes de Morena.

Ante el desmentido de Monreal Ávila, el vocero del PRI no cedió en su postura. En un nuevo mensaje difundido ese mismo 3 de mayo de 2026, Di Constanzo precisó que la UIF no habría congelado las cuentas del diputado por ser un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero insistió en que HSBC sí canceló una cuenta a su nombre. Argumentó que esa práctica es común cuando se trata de clientes denominados “políticamente expuestos” o cuando existen requerimientos del exterior respecto a sus movimientos financieros.

Monreal Ávila rechazó los señalamientos y los atribuyó a una campaña de desprestigio con fines electorales. “Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”, afirmó el coordinador parlamentario de Morena.

El legislador reconoció que a lo largo de su trayectoria como servidor público ha enfrentado en diversas ocasiones señalamientos que consideró carentes de veracidad y que, en otras circunstancias, ha optado por no aclarar. En esta ocasión decidió pronunciarse por considerar que el asunto reviste especial delicadeza.

La polémica en torno a Monreal Ávila se desarrolló en medio de una semana de turbulencia política para el Gobierno Federal, marcada por la acusación formulada por una autoridad judicial del estado de Nueva York, EU, contra el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve ex funcionarios de su administración, por presuntos vínculos con el cártel de narcotráfico conocido como “Los Chapitos”.