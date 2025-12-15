$!Desplome de avioneta en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Edomex, deja al menos seis muertos

El desplome de una avioneta en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México (Edomex), dejó como saldo, de manera preliminar, seis muertos, informó Protección Civil estatal.
“Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes”.
El accidente se registró en la calle Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la zona de Fábricas de la Reforma de la capital mexiquense, detalló en sus redes sociales el C5.
Por su parte, elementos de Protección Civil del estado y del municipio, así como otras dependencias estatales y federales se desplegaron en la zona para atender los hechos, por lo que se hizo un llamado a la población a no acercarse al área, a fin de permitir las labores.
“Sobre el incidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, Toluca, se informa que el incendio ya fue controlado y se realizan labores de enfriamiento y remoción”, señala el mensaje publicado en redes sociales.
A través de redes sociales, usuarios y páginas informativas locales difundieron imágenes del lugar del accidente.
En la atención participaron Bomberos, Servicios de Urgencias del Estado de México, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM, además del apoyo de Bomberos de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, Grupo Relámpagos, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.