$!Desplome de avioneta en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Edomex, deja al menos seis muertos

El desplome de una avioneta en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México (Edomex), dejó como saldo, de manera preliminar, seis muertos, informó Protección Civil estatal.

“Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes”.

El accidente se registró en la calle Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la zona de Fábricas de la Reforma de la capital mexiquense, detalló en sus redes sociales el C5.