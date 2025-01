Después de casi 16 años, Carlos Zamarripa deja la Fiscalía de Guanajuato

Después de 15 años y 11 meses, en dicho cargo, Carlos Zamarripa Aguirre dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato anunció a Zucé Anastacia Hernández Martínez, como encargada de despacho de la FGE.

“Viene una nueva etapa para la Fiscalía General del Estado, hoy he nombrado a la Maestra Zucé Anastacia Hernández Martínez como Fiscal General del Estado en forma provisional, hasta en tanto se realiza la designación definitiva. Estoy segura que desempeñará su labor con profesionalismo y en beneficio de nuestra gente”, publicó.

“La Fiscalía General del Estado también tiene un nuevo comienzo. Hoy he nombrado, de manera provisional, a quien estará al frente, en tanto se realiza el proceso que marca la Constitución y la Ley de la materia para tener a una o un nuevo Fiscal”, insistió.

El 30 de septiembre de 2024, Zamarripa Aguirre presentó su renuncia, pese a que fue ratificado por el ahora ex Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo -también militante del PAN-, para un periodo más, de 2019 a 2028.

El 3 de agosto de 2021 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició una investigación contra Zamarripa Aguirre, al rastrear inconsistencias relevantes en sus transacciones bancarias y las de su círculo cercano.

Según un expediente al cual tuvo acceso la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), derivado de la investigación, la UIF procedió al congelamiento de cuentas del empresario Francisco Isidro González Espejel, supuestamente vinculado con el fiscal.

La UIF, cuyo titular era Santiago Nieto Castillo, inició el expediente, en el cual aparecía una revisión detallada de los ingresos que Zamarripa Aguirre obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos, que realizó tanto en México, como en el extranjero.

Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa de Zamarripa Aguirre, quien se desempeñaba como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume habían colaborado con el fiscal, como posibles operadores financieros.

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres -quien hasta marzo de ese mismo año se desempeñaba como titular de la Secretaría del Gobierno del Estado de Guanajuato-, por la venta que realizó de su empresa familiar, “Botas San Diego”, al empresario González Espejel, quien -según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el entonces fiscal guanajuatense.

Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras compañías en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014.

En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual -en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.

MCCI indicó que en la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.

Siempre según la citada ONG, este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario González Espejel, quien promovió un juicio de amparo -expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato- por considerar injusta la intervención de las autoridades federales.

El 26 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, de nueva cuenta, al entonces Gobernador de Guanajuato, Rodríguez Vallejo, destituir a Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ya que, según el mandatario nacional, el funcionario estatal no está “actuando bien”.

“Son cosas distintas y yo de manera abierta respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado y tengo que atender a todos los mexicanos”, señaló.

“Gobierno para todos, pues no puedo saber de algo que está sucediendo en una entidad federativa, los hechos me están demostrando de que no se está actuando bien. Sí puedo hacer recomendaciones, si no las toman en cuenta pues eso ya es otro asunto”.

“Pero sí recomendarle que haya renovación porque no mejoran las cosas y tenemos Guardia Nacional y tenemos elementos del Ejército y de la Marina, estamos ayudando pero no vemos que sea lo mismo en cuanto a la actuación de la Fiscalía del estado”, agregó López Obrador.

Aquí [en Veracruz, donde se llevó la conferencia de prensa matutina] se cambió el fiscal [Jorge Winckler Ortiz], se redujo el número de homicidios. Y que no se vea como una intromisión a la soberanía del Estado de Guanajuato, es una recomendación que estoy haciendo como presidente de la República”, señaló.

“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado”, afirmó López Obrador, el 16 de julio de 2024.

“Pedirle a la Fiscalía General de la República [FGR], respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad no se avanza”, señaló el entonces mandatario nacional.

“Estamos hablando de homicidios, son delitos del fuero común, ¿quiénes hacen las investigaciones?, las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía”, cuestionó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.