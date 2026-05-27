$!Destacan SSPC y Defensa resultados de seguridad en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional destacaron los resultados que se han logrado en Sinaloa con la estrategia federal de seguridad. El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch destacó la reducción del promedio diario de homicidios dolosos desde el arranque de la actual administración.

Y destaca, sobre todo, cómo el promedio se ha reducido desde junio de 2025, cuando se ha tenido el nivel más alto, hasta el mes de mayo de este año. En el caso de Sinaloa, indicó que el promedio diario se ha reducido en ese período en un 44.9 por ciento.

Destacó además el respaldo permanente que ha enviado el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo hacia la entidad. De parte de las Fuerzas Armadas, destacó, se han desplegado 14 mil 871 elementos, que junto con los mil 049 de la Policía Estatal, suma un estado de fuerza de 15 mil 920 agentes.

Además, resaltó que durante este período, se han detenido a 2 mil 430 personas, se han asegurado 5 mil 589 armas de fuego y asegurado 2 mil 183 laboratorios y áreas de concentración, además del bloqueo de cuentas. El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, también destacó los resultados que han tenido en los operativos en Sinaloa.