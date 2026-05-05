Destinados a la derrota, quienes crean que Presidenta se arrodilla: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México durante la conmemoración de la Batalla de Puebla en Puebla.

“A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, afirmó en el acto oficial.

El discurso de Sheinbaum Pardo se pronunció tras encabezar la toma de protesta de miles de jóvenes del Servicio Militar Nacional y mujeres voluntarias.

En su intervención, se valió de pasajes históricos para reforzar su postura frente a las presiones externas que enfrenta el País, al evocar la resistencia mexicana ante la intervención francesa de 1862 y reivindicar el liderazgo de Benito Juárez como símbolo de la defensa de la República.

También recordó la figura del General Ignacio Zaragoza y la participación de los pueblos originarios en aquella batalla, como ejemplos de dignidad y resistencia nacional.

En ese mismo tenor, señaló el respaldo que el Presidente Abraham Lincoln otorgó al Gobierno juarista durante el conflicto, al tiempo que subrayó que cualquier forma de cooperación internacional debe sustentarse en principios de respeto mutuo y sin injerencias.

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también, a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo gobernarnos”, sostuvo.

El mensaje de la Presidenta de la República incluyó también una crítica a los sectores internos que, según señaló, promueven la intervención de actores externos o celebran posturas contrarias a México.

“Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes odian: están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota. Así, recordando al gran Benito Juárez, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, dijo: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

La soberanía nacional, reiteró Sheinbaum Pardo, constituye un principio inquebrantable que define el rumbo del País.