Destituido de la SEP, Marx Arriaga desconoce notificación y organiza ‘jornada de resistencia’

El ex director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, permaneció en sus oficinas en la Ciudad de México e inició una “jornada de resistencia” de 48 horas, pese a que la dependencia le notificó la terminación de su encargo y el cambio de naturaleza de la plaza que ocupaba.

El ex funcionario afirmó que continuaría en su puesto hasta recibir un documento formal de despido e informó que, a partir del 15 de febrero, se realizarían actividades públicas desde la Dirección General de Materiales Educativos en rechazo a su separación.

Según la información difundida por la SEP, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control acudió a las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos para notificar a Arriaga que su plaza cambiaría a la modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero de 2026 y que, en consecuencia, la Dirección General quedaría a disposición de la Secretaría para un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero.

La dependencia sostuvo que se trató de una diligencia de carácter administrativo y negó que se hubiera producido un desalojo de funcionario alguno de sus instalaciones, frente a las acusaciones del ex servidor público.

En respuesta, Arriaga se negó a entregar las oficinas y, tras una asamblea virtual de aproximadamente cuatro horas y media con alrededor de 180 integrantes de comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, anunció la realización de “jornadas de resistencia” desde la sede de la Dirección General de Materiales Educativos.

El ex director recordó que desde esa oficina se coordinaron los Libros de Texto Gratuitos distribuidos a partir de 2022, en los que se modificó el esquema tradicional de asignaturas como español, matemáticas, biología e historia, para sustituirlo por contenidos integrados y trabajo por proyectos.

En mensajes difundidos en redes sociales, Arriaga escribió que los “Comités de Defensa” resolvieron resistir en la oficina “desde donde se defendieron los Libros de Texto” y planteó una jornada de “24 horas de reflexión crítica” sobre el Humanismo Mexicano y la NEM, aunque en otros mensajes habló de una resistencia de 48 horas continuas.

“Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina desde donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la NEM”, escribió en una publicación.

“Después de 4:30 horas de Asamblea de los Comités para la Defensa de la #NEM y sus #LTG decidimos que la Dirección General de Materiales Educativos no se retira de la @SEP_mx. Y desde aquí iniciamos una jornada de resistencia con 24 horas de conversatorios. ¡No pasarán!”, expresó en otro mensaje.

La agenda difundida por el ex funcionario contempló el inicio de las actividades el 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas, con lo que denominó “24 horas de diálogo”, que se desarrollarían “atrincherados en las cloacas de la SEP”.

Además de la convocatoria a las jornadas de reflexión, Arriaga ofreció una conferencia de prensa dentro de las instalaciones de la SEP, en la que reiteró que no dejaría las oficinas mientras no recibiera un documento formal sobre su despido.

Durante ese encuentro, acusó a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, de buscar modificar los libros de texto elaborados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que su destitución obedecía a la intención de alterar el contenido de los materiales.

“No nos aferramos a esta silla, nos aferramos a los principios”, expresó al justificar su permanencia en la Dirección General de Materiales Educativos.

También difundió videos en los que se observó la presencia de policías en las oficinas de la SEP, a quienes retó a retirarlo por la fuerza.

En una de las grabaciones ofreció sus manos para ser esposado y dijo a los agentes: “Venga, oficial, anímese, no se avergüence. Sólo tienen que sacarme de la institución. Hagamos el teatro completo. Es por el crimen de hacer libros de texto”.

En otra declaración pública, Arriaga afirmó que su salida significaba “una traición” a López Obrador y señaló que, en lugar de sostener los principios del llamado humanismo, las autoridades educativas “están zigzagueando”.

Las tensiones entre Arriaga y la actual administración educativa se remontaron a finales de 2025, cuando el funcionario convocó a lo que denominó una “rebelión” contra la SEP encabezada por Delgado, al acusar que se buscaba “privatizar la educación” y abandonar el proyecto educativo impulsado durante el gobierno anterior.

En esa etapa, ya había promovido la conformación de comités para la defensa de la NEM y de los libros de texto, en los que planteaba la organización de docentes y personal educativo en torno a los contenidos de los nuevos materiales.

A lo largo de su gestión, iniciada en 2021 al frente de la Dirección General de Materiales Educativos, Arriaga también protagonizó polémicas por el rediseño acelerado de libros de primaria, errores detectados en los contenidos y la defensa pública de los nuevos materiales frente a críticas pedagógicas y políticas.

En 2021, la Dirección General de Materiales Educativos impulsó el rediseño de 18 libros de primaria en un periodo de dos semanas, de los cuales sólo se entregaron dos, con señalamientos de errores gramaticales.

En 2022, Arriaga declaró que “no aceptamos que la Conaliteg siga gastando el dinero público en libros de texto que continúan el modelo de educación neoliberal”, en defensa de los nuevos materiales impulsados bajo el enfoque de la NEM.

En 2023 afirmó respecto a la disciplina escolar y la planeación didáctica que “parecieran actividades retrógradas que atentan contra la libertad de los sujetos, generan dinámicas de enajenación que deben cuestionarse”, y en otra intervención sostuvo que los nuevos libros sólo presentaban “áreas de oportunidad”, al estimar que los errores no rebasaban el 0.09 por ciento del total de contenidos.

La SEP informó que la separación del cargo de Arriaga sería efectiva a partir del 15 de febrero y que, desde el 16 de febrero, la Dirección General de Materiales Educativos quedaría formalmente disponible para un nuevo nombramiento, como parte de los ajustes internos de la dependencia.

La institución reiteró que el procedimiento aplicado al ex funcionario se apegó a la normatividad administrativa y sostuvo que no se registró un desalojo, pese a los videos donde se aprecia la intervención de elementos de seguridad en las oficinas centrales.

Mientras se define la persona que asumirá la Dirección General de Materiales Educativos, el ex titular mantiene su llamado a los comités de defensa de la NEM y de los libros de texto para sostener actividades de reflexión y organización desde las instalaciones de la SEP.