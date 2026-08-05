Detectan 33 casos de ciclosporiasis en México; descartan origen del brote en el País

La Secretaría de Salud informó este 5 de agosto que en México se identificaron 33 casos de ciclosporiasis distribuidos en diversas entidades del País, los cuales permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

Sostuvo que los análisis practicados hasta ese momento no acreditan que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

La dependencia federal precisó que, tras la notificación emitida por las autoridades del Reino Unido por un incremento de casos entre viajeros que regresaron de México luego de una estancia en la Riviera Maya, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron visitas de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo.

Durante esas visitas se realizaron inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados. Las labores de campo concluyeron el 4 de agosto y los laboratorios procesan las muestras recolectadas.

“Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes”, señaló la SSA en un comunicado.

Respecto al brote reportado en EU, la autoridad sanitaria mexicana indicó que efectuó visitas de verificación, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras en la empacadora identificada por autoridades estadounidenses como posible fuente de la contaminación, ubicada en Guanajuato.

“Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas”, afirmó la dependencia.

La SSA subrayó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto durante una investigación internacional no constituye por sí misma evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar, por lo que las indagatorias continuarán hasta contar con evidencia científica concluyente.

El señalamiento estadounidense recayó sobre la planta de Taylor Farms de México, en Guanajuato, que distribuye lechuga iceberg picada a establecimientos como Taco Bell y a distribuidores como Sysco.

La Cofepris descartó el 23 de julio pasado la presencia del parásito y de coliformes fecales en esa instalación, con base en análisis de lechugas y agua practicados mediante el Laboratorio Nacional CCAyAC y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato.

Esa inspección se desarrolló entre el 18 y el 20 de julio con participación de epidemiólogos y especialistas en inocuidad alimentaria. Se tomaron 10 muestras de lechuga iceberg —cinco del producto completo y cinco del producto terminado, lavado, picado y desinfectado— y cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

La Dirección General de Epidemiología evaluó además el estado de salud de los trabajadores de la planta y no identificó casos ni brotes de enfermedades diarreicas que ameritaran intervención sanitaria.

La SSA atribuyó la alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) a un falso positivo detectado en un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, cargamento que nunca ingresó a territorio estadounidense ni fue distribuido.

La agencia estadounidense sostuvo el 20 de julio que esa muestra no exculpaba a la empresa y que el rastreo y los datos del brote seguían apuntando a la lechuga iceberg picada procedente del centro de México.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), más de mil 600 casos de ciclosporiasis fueron detectados en cinco estados de ese país, de los cuales 94 requirieron hospitalización.

Los CDC advirtieron el 16 de julio a los consumidores que no consumieran lechuga iceberg rallada de los restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Taylor Farms, con sede en Salinas, California, ordenó el día 17 el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg procedente de Guanajuato distribuida en 27 estados estadounidenses.

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, informó el 21 de julio durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en México se registraban entonces únicamente tres casos de Cyclospora, cifra que calificó como habitual y que no configuraba un brote.

Detalló que la indagatoria se realiza junto con los CDC y que participan la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Cofepris.

“El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan, esto es un episodio diarreico severo pero que no tiene letalidad”, afirmó el titular de la SSA, quien precisó que la enfermedad responde al tratamiento con trimetoprima y que ninguna persona falleció en EU por esta causa.

La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca diarrea intensa y frecuente, pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. No suele transmitirse de persona a persona, se presenta con mayor frecuencia entre mayo y agosto y su origen habitual son frutas y verduras contaminadas.

La SSA informó que identificó áreas para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, acciones que comenzaron a implementarse en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos.