Detectan en el Senado artículos inconstitucionales de reforma electoral

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, detalló, que hasta la noche del domingo se habían identificado 70 artículos de leyes secundarias en materia electoral, con “bloques de inconstitucionalidad”.

“Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen, que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. El análisis sigue. Buscaremos garantizar la observancia de la Constitución”, planteó el también presidente de la Junta de Coordinación Política en su cuenta de Twitter.

“Después de un minucioso análisis a los casi 500 artículos que provienen de la colegisladora identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad”, señaló en un video que anexó en el mismo tuit.

“Lo que no queremos es que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficio de la sociedad y del proceso electoral”, planteó Monreal Ávila.

“Tengo mucho ánimo de que se pueda lograr la Constitución y no poner en riesgo la democracia en México, ojalá lo logremos. Estamos en este proceso inédito y, a partir de mañana, serán intensas las deliberaciones que habremos de iniciar y continuar hasta el pleno y la resolución final, que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados corrigiendo y enmendando algunos artículos de la misma, 70 hasta este momento”, destacó.





SENADORES 4T SE REUNIRÁN CON TITULAR DE SEGOB PARA REVISAR REFORMA

Antes, Monreal Ávila anunció que este lunes los grupos parlamentarios de Morena, del PT y PVEM, se reunirán con Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, para revisar el proyecto de reforma en materia electoral, a través de las leyes secundarias.

Al participar en los “Diálogos sobre la visión de País”, con el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, el presidente de la Jucopo del Senado informó que las minutas en materia electoral que envió a la Cámara de Diputados, contienen algunas inconsistencias constitucionales, por lo que elaboró un documento para identificarlas y corregirlas.

“Les vamos a devolver la minuta, se las vamos a regresar, porque hay errores constitucionales que no podemos admitir [...] tenemos la obligación de cuidar que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados o de actos que vulneran la Constitución”, dijo Monreal Ávila.

Afirmó que dicha reforma es “un instrumento fundamental para el futuro de la democracia de México”, por lo que en el Senado se determinó que no se le dispensaran los trámites legislativos al proyecto, para que se aprobara por la vía rápida.

Recordó que el 15 de diciembre concluye el Periodo Ordinario de Sesiones y todavía hay una serie de minutas y nombramientos pendientes, por lo que no se descartaba un periodo extraordinario en enero de 2023 para desahogar el rezago legislativo.