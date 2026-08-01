Detención de líder del Cártel de Los Reyes desata bloqueos e incendios en Michoacán

La detención de Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, durante una operación del Ejército Mexicano, provocó este sábado una serie de bloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán, Michoacán.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la operación en la que fue detenido Alfonso “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.
”Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención”, señaló el funcionario federal a través de redes sociales.
Tras la detención, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, como respuesta al operativo federal.
Los hechos provocaron afectaciones a la circulación en diferentes vialidades de la región, mientras elementos de seguridad se desplegaron para atender la situación y mantener el control de las zonas afectadas.
García Harfuch aseguró que las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia en Michoacán y garantizan la seguridad en el estado, luego de los hechos registrados tras la captura de Alfonso “N”.
Hasta el momento, la información oficial difundida por el titular de la SSPC no precisa el número de vehículos incendiados ni de bloqueos registrados.