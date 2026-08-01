Detención de líder del Cártel de Los Reyes desata bloqueos e incendios en Michoacán

La detención de Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, durante una operación del Ejército Mexicano, provocó este sábado una serie de bloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la operación en la que fue detenido Alfonso “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

”Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención”, señaló el funcionario federal a través de redes sociales.