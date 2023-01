$!Detención de Ovidio Guzmán dejó 19 criminales y 10 militares muertos

“Vamos a estar informando constantemente, sobre todo para tranquilidad de la población en general, en especial a la población de Sinaloa, que les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad, se está haciendo todo con ese propósito [...] Lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil que no hubieran víctimas inocentes, eso vamos a tratarlo”, subrayó el mandatario nacional.

“Se actuó para cuidar a la población civil y que no hubieran víctimas inocentes [...] Todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones del Ejército, de las Guardia Nacional y con los grupos de la delincuencia”, indicó.

El general anunció un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, con mil elementos más de la Fuerza Aérea, de la SEDENA y de la Guardia Nacional, “para garantizar que la ciudadanía no sea dañada”.

Además, indicó que no había civiles muertos o heridos. Sandoval González detalló que tras la detención de “El Ratón”, un total de 10 militares murieron, mientras que nueve más resultaron heridos durante el operativo de captura.

Enfatizó que hasta ese momento, ya no habían bloqueos en Sinaloa, según lo que le informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Presidente dijo que se va a mantener la presencia de elementos de la Guardia Nacional, de la SEDENA y de la Policía estatal en dicha entidad, “para que no haya daños a la población civil’’.

“Afortunadamente se contó con el apoyo del Gobierno del estado, del Gobernador Rubén Rocha [Moya], de autoridades municipales, y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, aun cuando hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil”, manifestó el Presidente.

“Hablé con el Gobernador y [...] en bloqueos que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que fueron usados para bloquear las calles en toda la ciudad. Me dijo hoy en la mañana: señor Presidente, no existen bloqueos activos, sólo la interrupción de la circulación en algunos tramos carreteros”, afirmó.

“Afortunadamente hay una calma en Sinaloa en las últimas horas’’, dijo López Obrador, quien también fue cuestionado respecto a si el operativo fue por petición de su homólogo, el presidente Joe Biden o del Gobierno de Estados Unidos.

“Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano [...] Y estas decisiones, pues las tomamos en el Gabinete de Seguridad, y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo, ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa”, expresó.

“No, no [hubo apoyo del Gobierno estadounidense], ya les expliqué, esta es una decisión que se toma y les diría que es de rutina, porque lo que explicó el general, estamos constantemente actuando lo más importante en nuestra estrategia pues es prevenir, que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia”, insistió.

Mientras que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que “nadie está por encima de la ley [...] Por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad”.

La funcionaria federal sostuvo que la detención de “El Ratón” prueba el nuevo proceder del Gobierno, en el que no se permite la impunidad, además de que se privilegia la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, mediante la aprehensión de generadores de violencia.

“Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia, fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia, que impiden el desarrollo de la vida social”, añadió Rodríguez Velázquez.

“El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización, y así seguiremos bajo la instrucción del presidente [...] No vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del gobierno de México, se privilegian los derechos humanos y el bienestar”, declaró.

Rodríguez Velázquez señaló que ninguna organización criminal era favorecida por el Gobierno Federal. También dijo que las instituciones actúan de forma permanente a favor de la ciudadanía, siempre con estricto apego a la ley. Asimismo, hizo un llamado a la población, para que no compartan información falsa.

“Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades”, finalizó su intervención, la funcionaria federal.

En tanto que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que se detuvo a Ovidio Guzmán López tras la ejecución de una orden de aprehensión con fines de extradición. Sin embargo, “El Ratón” podría ser llevado ante tribunales mexicanos, debido a los delitos que pesan en su contra en el territorio nacional, aclaró.

“Se le detuvo en flagrancia por varios delitos de uso de armas exclusivas del ejército, tentativa de homicidios y otros, pero se puso a disposición de la FGR. quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por delitos del fuero federal. Adicionalmente, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación”, dijo.

Adicionalmente, como mencionó la secretaria [Rodríguez Velázquez], tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación, de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto del foro federal, del fuero común, tenemos que guardar la secreción del proceso”, agregó López Hernández.

En su turno, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, recordó que sí hay solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán López, pero negó que se hayan presentado nuevas diligencias por parte de Estados Unidos o de Canadá, para llevar al hijo de “El Chapo” ante tribunales internacionales.

“Sobre el caso de Ovidio hay solicitud de detención con fines de extradición, ¿esto qué significa? Un Estado solicita que se detenga a una persona, porque tiene una causa iniciada y hay elementos sustantivos y evidencia en ese país”, aclaró el Canciller mexicano.

“¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona?, se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona [...] Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición [de Ovidio Guzmán López]”, explicó Ebrard Casaubón.