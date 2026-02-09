Detenidos dieron información sobre localización de fosa en Concordia: Sheinbaum Pardo

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fueron las personas detenidas por la privación de la libertad de un grupo de trabajadores mineros en Concordia los que dieron información sobre la fosa clandestina localizada cerca de la comunidad de El Verde.

Durante la conferencia matutina de este lunes, afirmó que desde el primer momento en que se reportó la desaparición de los trabajadores, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos.

“Hay detenidos, en este caso, y los propios detenidos fueron los que mencionaron la información que después se tuvo”, asentó.

Se está investigando todo, dijo, se está en contacto con la empresa minera.

Sheinbaum Pardo mencionó que desde el primer momento, pidió a la Secretaría de Gobernación junto con el Gobierno del Estado estuviera en contacto con las familias.

Indicó que hasta el momento no tiene información de que el Gobierno de Canadá haya solicitado información sobre la situación de la empresa minera canadiense afectada por la situación de inseguridad.

“Estamos buscando todo lo que pudo haber causado esta situación”, asentó.

“Ya el Gabinete de Seguridad el que dé la información, lamentamos mucho lo ocurrido, estamos cerca de las familias y de que no vuelva a ocurrir una situación de estas”, manifestó.

