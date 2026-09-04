Detenidos por multihomicidio en Atizapán buscaban caja fría con bitcoins, revela FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló este 4 de septiembre que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, detenidos por el homicidio de cuatro personas en Atizapán de Zaragoza, buscaban una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins dentro del departamento donde vivía el músico Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de la agrupación Camilo Séptimo.

Las víctimas fueron Meléndez Ochoa y su esposa, embarazada con cuatro meses de gestación; la hija de ambos, de 3 años; y una empleada del hogar identificada como Aleyda “N”, de 21 años. Los hechos ocurrieron en un inmueble del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, en Bosque de Amates, el 1 de septiembre.

Según la indagatoria, ambos detenidos permanecieron dentro del fraccionamiento entre las 17:23 y las 19:43 horas de dicho día, lapso que coincidió con el intervalo de muerte de las víctimas, calculado entre las 17:30 y las 20:00 horas. Los investigadores establecieron que los dos hombres suponían que la familia poseía una cantidad importante de criptomonedas resguardadas en el domicilio.

La FGJEM precisó que, una vez obtenidos esos recursos, Diego Sebastián “N” planeaba entregar 2 millones de pesos a Gerardo “N” “por la ayuda” prestada durante el operativo criminal. Ese acuerdo económico quedó documentado como parte de los actos de investigación que sustentaron las órdenes de aprehensión.

Las órdenes se cumplimentaron por los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y crueldad a los seres sintientes, esto último por la privación de la vida de una perrita.

La preparación del ataque se remontó al 31 de agosto pasado, cuando Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas, con la promesa de pagarle posteriormente por esos insumos.

Esos objetos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coincidieron con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas y con los indicios asegurados al interior del vehículo de la marca KIA empleado por los agresores, localizado después en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, con placas de circulación sobrepuestas.

El arma utilizada para matar a las cuatro personas estaba provista de un silenciador. El propio Diego Sebastián “N” reconoció ante las autoridades que “la desensamblé y aventé a una barranca” tras cometer el ataque. Los vecinos del fraccionamiento no reportaron haber escuchado detonaciones, circunstancia que la FGJEM relacionó con el uso de ese dispositivo.

Un testigo que acompañó a Meléndez Ochoa la noche del ataque declaró ante el Ministerio Público que el músico le pidió esperar en la planta baja con una advertencia: “Si no contesto pide ayuda”.

El testigo señaló que percibió temor en la voz de la víctima antes de que subiera al departamento. La indagatoria también recogió que Meléndez Ochoa advirtió a Diego Sebastián “N”: “te voy a ching..., ya todos te vieron”, antes de que este sometiera a las víctimas y les disparara.

Al abandonar el fraccionamiento, los agresores enfrentaron al personal de seguridad privada del complejo. Un testigo relató que Diego Sebastián “N” amenazó a la guardia mientras le mostraba un arma de fuego, y que después lo amenazó directamente a él para que no revelara su presencia en el lugar.

A las 00:40 horas del 2 de septiembre, el agente del Ministerio Público con sede en Tlalnepantla fue notificado por la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza sobre la localización de cuatro personas sin signos vitales en el domicilio. A las 01:05 horas arribaron elementos de la FGJEM para realizar las diligencias y a las 04:25 horas concluyó el levantamiento de las víctimas.

La detención de ambos hombres se logró tras 8 horas con 45 minutos de trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La FGJEM señaló que Diego Sebastián “N”, identificado con múltiple nacionalidad y situación económica particular, era altamente susceptible de abandonar el País para evadir la acción de la justicia.

Ambos detenidos ingresaron el 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, a disposición de la autoridad judicial. El juez fijó las 12:30 horas del 5 de septiembre para celebrar la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de los dos hombres.