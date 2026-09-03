Detenidos por multihomicidio en Atizapán permanecen sin cargos por homicidio

Los dos hombres detenidos por el multihomicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, permanecieron el 3 de septiembre de 2026 en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en Toluca de Lerdo, a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de cohecho, mientras las autoridades cumplimentan la orden de aprehensión por homicidio.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron capturados el 2 del mismo mes y año en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), a menos de doce horas del hallazgo de los cuerpos. Posteriormente fueron trasladados a Toluca de Lerdo.

El ataque ocurrió el 1 del mismo mes y año, entre las 17:30 y las 19:40 horas, en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Murieron Meléndez Ochoa, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de 3 años, y una trabajadora del hogar de 21 años. La mascota de la familia también fue localizada sin vida. Un menor de 6 años sobrevivió al ataque y fue encontrado sin signos de violencia dentro del inmueble.

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de las cuatro víctimas a las 23:50 horas de ese mismo día. Según la FGJEM, dos de ellas fueron localizadas maniatadas y recibieron disparos en la cabeza y la espalda.

Los peritajes recopilados por la FGJEM establecieron que los agresores emplearon un arma de fuego con silenciador y se desplazaron en un vehículo con placas falsas, con lo que evadieron el registro de los arcos carreteros y las cámaras de videovigilancia. Entre los elementos de prueba figura un video de las cámaras del fraccionamiento, con registro horario de las 17:24 horas, en el que aparece uno de los detenidos.

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio. La línea de investigación de la FGJEM apunta a un robo y a la sociedad comercial que Meléndez Ochoa mantenía con Diego Sebastián “N”, vinculada al alquiler de propiedades mediante plataformas digitales.

Previo al ataque, el músico había advertido a un amigo cercano que sostendría una reunión en su domicilio con uno de sus socios, con quien mantenía diferencias, y le pidió alertar a las autoridades si no se comunicaba después del encuentro. Horas más tarde, esa persona solicitó apoyo a la policía municipal.

El menor sobreviviente permanece bajo resguardo de sus familiares, con acompañamiento de la FGJEM, y será llamado a declarar ante el Ministerio Público una vez cumplimentada la orden de aprehensión por homicidio contra los dos detenidos.

Meléndez Ochoa fundó Camilo Séptimo en 2013 junto con Manuel Mendoza y Erick Vázquez. Participó como tecladista, compositor y productor en temas como “Miénteme”, “No confíes en mí” e “Inevitable”. La agrupación obtuvo dos nominaciones a los Premios IMAs y una a los Premios MTV Miaw, y tenía programada una presentación para finales de septiembre de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tecladista, su esposa y su hija fueron velados el 3 de septiembre de 2026 en una funeraria de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La banda difundió un comunicado en el que se despidió del músico. La situación jurídica de los dos detenidos será definida por un juez de control una vez que sean puestos a su disposición por el multihomicidio.