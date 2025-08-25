$!Detienen a 10 integrantes de grupo delictivo presuntamente implicados en el asesinato de niña en Chalco, Edomex

Autoridades federales y estatales detuvieron a 10 personas presuntamente implicadas en el asesinato de una menor de 12 años, identificada como Dulce, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, ocurrido el pasado 11 de agosto.
Los detenidos formarían parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto. Este grupo estaría relacionado además con un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, de acuerdo con una tarjeta informativa.
Resultado de cuatro operativos en Chalco fueron detenidos César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal en dicha región y quien habría ordenado la agresión, además de ser coautor material del asesinato.
También fueron aprehendidos Juan Carlos “N”, alias “El Chipotles”; Maximiliano “N”, “El Max”; Arturo “N”, “El ojos de aguacate”; Felipe “N”, “El Flaco”; José de Jesús “N”, “El Chucho”; Xóchitl “N”, “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N”, alias “La Güera”.
El pasado 11 de agosto, la Fiscalía del Estado de México fue notificada del hallazgo del cuerpo sin vida de la menor al interior de un domicilio ubicado en el poblado de San Pablo Atlazalpan, por lo que personal de la institución acudió para realizar las diligencias correspondientes.
La fiscalía detalló que el 11 de agosto un grupo de sujetos armados arribó al domicilio en el que se encontraba la víctima y tras no localizar a un hombre, al que previamente habían amenazado por venta de droga, ingresaron al lugar y realizaron detonaciones.
“Los agresores ingresaron por la fuerza al tiempo que detonaron sus armas de fuego en contra de la víctima D.V.E.G., quien falleció de manera inmediata. Tres de los adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos”, de acuerdo con la tarjeta informativa.
En tanto, el 12 de agosto, autoridades ubicaron en Chalco un vehículo marca Honda, que presuntamente abría sido usado durante la agresión, y detuvieron a sus tripulantes, identificados como Francisco “N”, “El Bocho”, y Marco Antonio “N”, “El Búho”, señalados por delitos contra la salud.
Relacionan asesinato con narcomenudeo
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio a conocer en la conferencia matutina que el caso de la niña Dulce podría estar relacionado con el delito de narcomenudeo.
“La información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionada con narcomenudeo. Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor, es cuando este sujeto se logra escapar, por quien iban, y los agresores matan a la niña”, detalló.
Fuentes al interior de la dependencia dijeron a Animal Político que las indagatorias no “arrojan nada que la agresión esté relacionada con violencia de género”, pero la carpeta sí está en el área de género, pues la víctima es una niña y estaba en un “grado de vulnerabilidad”.