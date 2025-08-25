$!Detienen a 10 integrantes de grupo delictivo presuntamente implicados en el asesinato de niña en Chalco, Edomex

Autoridades federales y estatales detuvieron a 10 personas presuntamente implicadas en el asesinato de una menor de 12 años, identificada como Dulce, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, ocurrido el pasado 11 de agosto.

Los detenidos formarían parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto. Este grupo estaría relacionado además con un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, de acuerdo con una tarjeta informativa.

Resultado de cuatro operativos en Chalco fueron detenidos César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal en dicha región y quien habría ordenado la agresión, además de ser coautor material del asesinato.

También fueron aprehendidos Juan Carlos “N”, alias “El Chipotles”; Maximiliano “N”, “El Max”; Arturo “N”, “El ojos de aguacate”; Felipe “N”, “El Flaco”; José de Jesús “N”, “El Chucho”; Xóchitl “N”, “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N”, alias “La Güera”.

El pasado 11 de agosto, la Fiscalía del Estado de México fue notificada del hallazgo del cuerpo sin vida de la menor al interior de un domicilio ubicado en el poblado de San Pablo Atlazalpan, por lo que personal de la institución acudió para realizar las diligencias correspondientes.