Detienen a 11 policías de Ecuandureo, Michoacán, presuntamente al servicio del CJNG

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó la detención de 11 policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública Municipal, por su presunta relación con actividades ilícitas, posesión de droga y supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado, la acción fue realizada por elementos de la Guardia Civil durante recorridos de vigilancia en la región de Zamora. Los agentes estatales detectaron a los tripulantes de dos patrullas municipales que circulaban encapuchados y sin insignias oficiales visibles, lo que motivó una inspección.

Tras la revisión, se les localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con características similares a la metanfetamina, insignias del CJNG y equipos de telefonía donde tenían grupos de WhatsApp, en los que daban cuenta a la organización criminal de información operativa, recorridos y alertas sobre movilización de fuerzas de seguridad.

Los 11 elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que dará seguimiento a las diligencias correspondientes conforme a la ley.

La SSP señaló que mantiene acciones permanentes para garantizar la seguridad en la región Zamora y en el resto del estado.

Fuentes federales de seguridad indicaron que los detenidos operaban presuntamente bajo el mando directo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, una de las personas más cercanas al ya abatido fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En relación con estos hechos, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que 10 de los 11 policías detenidos son originarios de Jalisco. Según detalló, participaron activamente en los bloqueos registrados el domingo en Ecuandureo como parte de los hechos violentos derivados del operativo de fuerzas federales en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El fiscal indicó que, derivado del trabajo de campo, se estableció que los oficiales presuntamente impidieron que la Guardia Civil retirara los bloqueos en el mencionado municipio.

“Tío Lako”, generador de violencia del CJNG en la región

Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, entre otras cosas, es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa.

También es considerado uno de los principales generadores de violencia y uno de los operadores más cercanos a “El Mencho”.

Junto con sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, este último alias “El 8” y ahijado de “El Mencho”, así como Ricardo Ruiz Velas, “El Doble R” (RR), Guerrero Martínez controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas, así como los municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

Esa familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, hecho en el que murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

El “Tío Lako” fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado.

Los informes federales de seguridad señalan que Guerrero Martínez tiene también el control de las policías locales de al menos 10 municipios de Michoacán y de cerca de 12 corporaciones locales de seguridad de Jalisco.

Operativo para abatir a “El Mencho” desata bloqueos

El Gabinete de Seguridad federal informó que este domingo se registraron 252 bloqueos por presuntos criminales en 20 estados, luego de un operativo en Jalisco en el que fue abatido el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se detalló que en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.

En los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado, murieron 25 elementos de la Guardia Nacional y al menos un militar, un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco, una civil y 34 presuntos criminales.

Con información de Carlos Arrieta.