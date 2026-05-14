Detienen a 12 policías de Progreso y Tezontepec, en Hidalgo, por presunto homicidio y vínculos criminales

Nueve policías municipales de Progreso de Obregón, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso y lesiones, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La aprehensión de los ocho hombres y una mujer ocurrió en la colonia Centro del municipio, con apoyo del Ejército, que mantuvo bajo resguardo la presidencia municipal durante el despliegue de seguridad.

Las investigaciones señalan que los hechos están relacionados con la detención de un hombre ocurrida el pasado 10 de mayo, quien presuntamente fue agredido físicamente por los elementos de seguridad, lo que le habría provocado lesiones graves que derivaron en su muerte.