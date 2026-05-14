Detienen a 12 policías de Progreso y Tezontepec, en Hidalgo, por presunto homicidio y vínculos criminales

Nueve policías municipales de Progreso de Obregón, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso y lesiones, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
La aprehensión de los ocho hombres y una mujer ocurrió en la colonia Centro del municipio, con apoyo del Ejército, que mantuvo bajo resguardo la presidencia municipal durante el despliegue de seguridad.
Las investigaciones señalan que los hechos están relacionados con la detención de un hombre ocurrida el pasado 10 de mayo, quien presuntamente fue agredido físicamente por los elementos de seguridad, lo que le habría provocado lesiones graves que derivaron en su muerte.
De acuerdo con las indagatorias, la víctima fue trasladada y posteriormente abandonada en una zanja de aguas negras en la comunidad de Jagüey Blanco, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, donde fue localizado sin vida. Otra persona que también habría sido detenida en los mismos hechos logró escapar con lesiones.
La PGJEH informó que los nueve policías quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que solicitará audiencia inicial para la formulación de imputación y la determinación de su posible vinculación a proceso.
Detienen a mandos policiacos de Tezontepec
Un día antes, autoridades estatales detuvieron al director de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama, al subdirector de la corporación y a un expolicía municipal, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la región del Valle del Mezquital.