$!Detienen a 12 por red de extorsión en Michoacán

Fuerzas federales detuvieron a 12 personas en Michoacán, desarticulando una red de extorsión que afectaba a productores de aguacate, ganaderos y comerciantes, informó Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la operación incluyó 11 cateos simultáneos y el aseguramiento de armas y vehículos.

La acción coordinada se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con información precisa del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron las detenciones en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

La extorsión es un delito que impacta severamente a diversos sectores productivos en México, generando pérdidas económicas y afectando la seguridad de las familias.