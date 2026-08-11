$!Detienen a 12 por red de extorsión en Michoacán

Fuerzas federales detuvieron a 12 personas en Michoacán, desarticulando una red de extorsión que afectaba a productores de aguacate, ganaderos y comerciantes, informó Omar García Harfuch.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la operación incluyó 11 cateos simultáneos y el aseguramiento de armas y vehículos.
La acción coordinada se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con información precisa del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron las detenciones en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.
La extorsión es un delito que impacta severamente a diversos sectores productivos en México, generando pérdidas económicas y afectando la seguridad de las familias.
En Michoacán, específicamente en regiones como Uruapan, la actividad ilícita ha afectado por años a la industria aguacatera y ganadera, vital para la economía local.
“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras culminaron con la ejecución simultánea de 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro.
Entre los detenidos figura Cristian Maximiliano “N”, conocido como “X1”, quien está vinculado a una célula de Los Caballeros Templarios.
Este detenido es señalado como uno de los principales operadores de la red criminal desarticulada.
Las autoridades confiscaron seis armas de fuego, diversos vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo, elementos que serán integrados a las carpetas de investigación.
La red extorsionaba a productores de aguacate, así como a comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores ganadero y cárnico.