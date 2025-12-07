$!Detienen a 12 presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal, Chiapas; les aseguran armas y drogas

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas por autoridades federales y estatales, por los presuntos delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo mediante la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Las personas detenidas fueron identificadas como Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”. Todos quedaron bajo resguardo de la autoridad tras ser asegurados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47 con cargadores y cartuchos útiles, además de un arma corta calibre 9 milímetros. También se decomisaron cuatro chalecos tácticos de color negro y un vehículo Mazda 3, modelo 2020, que no contaba con placas de circulación. Las autoridades informaron que, además del armamento, se localizaron 90 bolsitas con mariguana y 60 bolsitas con cristal. En el lugar también se encontró una báscula gramera digital y dinero en efectivo. Tras su detención, los 12 presuntos miembros del CJNG fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente bajo la conducción jurídica de la FGR, instancia que determinará su situación legal.