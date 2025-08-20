Detienen a 13 personas implicadas en asesinato de colaboradores de Brugada; tres habrían participado directamente en el ataque

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que durante esta madrugada se realizó un operativo en el que fueron detenidas 13 personas, de las cuales tres habrían participado directamente en los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de su Gobierno.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz”.

“En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, señaló Brugada durante un mensaje a medios de comunicación.

El asesinato

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el martes 20 de mayo por la mañana sobre la Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Ambos eran colaboradores cercanos de Brugada desde hace más de 10 años. Ximena Guzmán fungía como su secretaria particular y José Muñoz como su asesor.

El pasado 20 de junio, hace exactamente dos meses, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján dijo que continuaban investigando diversas líneas relacionadas con los posibles móviles del crimen.

En ese momento, indicó que no podían afirmar si se trató de un mensaje de algún grupo criminal dirigido contra el gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos investigando el entorno profesional, personal, político, entre otras cosas. Eso que mencionas que esto haya sido un mensaje en específico, hay diversas líneas que estamos agotando”, detalló.