$!Detienen a 14 presuntos integrantes del CJNG durante cateos en Veracruz

Elementos federales y estatales detuvieron a 14 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos, Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Las detenciones ocurrieron luego de un operativo simultáneo que incluyó 13 cateos y, además, permitió la liberación de una persona privada de la libertad, quien recibió atención médica inmediata y acompañamiento para formalizar la denuncia, informó el Gabinete de Seguridad.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica.

Durante los cateos se aseguraron nueve armas, seis granadas, más de 500 cartuchos, dosis de droga, 10 vehículos, 16 motocicletas y 544 cartuchos útiles.

Las acciones se realizaron a partir de una denuncia ciudadana por la privación de la libertad de una persona el pasado 9 de enero en la colonia Lafruaga, Veracruz.

Las investigaciones permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente vinculados con la célula delictiva, por lo que un juez de control autorizó las órdenes de cateo.