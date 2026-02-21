$!Detienen a 14 presuntos integrantes del CJNG durante cateos en Veracruz

Elementos federales y estatales detuvieron a 14 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos, Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Las detenciones ocurrieron luego de un operativo simultáneo que incluyó 13 cateos y, además, permitió la liberación de una persona privada de la libertad, quien recibió atención médica inmediata y acompañamiento para formalizar la denuncia, informó el Gabinete de Seguridad.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica.
Durante los cateos se aseguraron nueve armas, seis granadas, más de 500 cartuchos, dosis de droga, 10 vehículos, 16 motocicletas y 544 cartuchos útiles.
Las acciones se realizaron a partir de una denuncia ciudadana por la privación de la libertad de una persona el pasado 9 de enero en la colonia Lafruaga, Veracruz.
Las investigaciones permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente vinculados con la célula delictiva, por lo que un juez de control autorizó las órdenes de cateo.
DEA estima que Cártel de Sinaloa y CJNG suman 44 mil 800 miembros en el mundo
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) suman en conjunto un total de 44 mil 800 miembros de diferentes tipos distribuidos en más de 100 países, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En número de efectivos, el Cártel de Sinaloa supera al de Jalisco al sumar hasta ahora un total de 26 mil miembros, asociados, facilitadores y corredores en más de 100 países.
Mientras que el CJNG tiene un total de 18 mil 800 miembros, asociados, facilitadores y corredores afiliados.
Además, el CJNG supera en presencia al Cártel de Sinaloa pues está localizado en 21 de los 32 estados de México.