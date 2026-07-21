Detienen a 3 presuntos implicados en multihomicidio de Zacatecas; uno es de Mazatlán

Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con el multihomicidio ocurrido el pasado 18 de julio en tres municipios de Zacatecas, entre ellas un hombre originario de Mazatlán y una menor de edad de 16 años.

La detención se concretó sobre una brecha de terracería ubicada en el tramo de la comunidad José María Morelos con dirección a la localidad 6 de Enero, en el municipio de Fresnillo, cuando los tres viajaban a bordo de una camioneta.

Los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, de Durango, y una mujer menor de edad originaria de Jerez, Zacatecas.

En la intervención participaron elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Los tres presuntos implicados podrían estar vinculados con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 113 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa con hierba verde y seca con características de la mariguana.

También confiscaron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos pixelados, 40 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas y una camioneta Nissan Frontier NP300 con alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Con estas acciones suman cinco personas detenidas como resultado de los operativos desplegados en los últimos días: una en el municipio de Pánuco, el 19 de julio; otra en Fresnillo, el día 20; además de las tres concretadas el día 21.

La conferencia de prensa fue encabezada por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral. Las autoridades informaron que en el estado operan dos grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, y que se investiga cuál de ellos fue responsable del homicidio de 10 personas.

El Fiscal General de justicia del estado, Cristian Camacho Osnaya, informó que las principales líneas de investigación apuntan a posibles actos de extorsión y a una presunta colusión de servidores públicos. La FGJEZ analiza pruebas periciales, evidencia balística, videograbaciones, vehículos y abrió una investigación de carácter financiero.

Los cuerpos de las 10 víctimas fueron localizados la mañana del 18 de julio en tres municipios. Cinco fueron encontrados colgados de un puente sobre la carretera federal 54, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco; tres cerca de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, y uno más a un costado de la carretera federal 45, en Sain Alto. Los resultados forenses establecieron que ocho personas murieron por asfixia por estrangulamiento y dos por impactos de arma de fuego.

Entre las víctimas identificadas figuran el ex Alcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez; el Secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre; el integrante de Bomberos y Protección Civil de Fresnillo, Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el abogado y ex regidor de Canatlán, Durango, Andrés Vázquez Gurrola, así como empresarios de los sectores de la construcción, la proveeduría y los centros nocturnos. Ocho víctimas eran originarias de Zacatecas y dos de Durango.

El despliegue operativo desplegado tras los hechos está integrado por 480 elementos: 280 del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional y 80 de la FRIZ, a los que se sumaron más de 400 efectivos adicionales. Las autoridades anunciaron que entre el 23 y el 24 de julio darán a conocer avances sobre las líneas de investigación.