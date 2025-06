Detienen a 42 mexicanos en LA; no caer en provocaciones y manifestarse pacíficamente, pide Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a no caer en provocaciones y manifestarse de manera pacífica en territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que parte de lo sucedido en Los Ángeles, California, parecería más actos de provocación, que una forma de manifestarse en contra de las redadas que se realizaron el fin de semana.

”La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga”, comentó.

Sin embargo, al leer un comunicado -en el que también destacó la importancia de los migrantes mexicanos para la economía de Estados Unidos-, subrayó que no estaba de acuerdo con las protestas violentas.

“El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable, con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria, en este sentido hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadunidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”, indicó Sheinbaum Pardo.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas, como forma de protesta, la quema de patrullas parece más un acto de provocación que dé resistencia, debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga, llamamos a la comunidad mexicana, actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”, expresó.

“La gran mayoría de los que están en Estados Unidos, tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos, el porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, la gran mayoría lleva más de cinco años viviendo allá aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía”, abundó.

”México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo”, agregó.

”México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana”, subrayó.

Además, agradeció a Los Ángeles, que había recibido a cientos de miles de ciudadanos procedentes de México a lo largo de los años, la cual, según enfatizó, “ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad”.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que hasta el momento había 42 connacionales detenidos por las protestas en Los Ángeles y que cuatro de ellos habían sido deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dos por orden de remoción y los otros lo hicieron de manera voluntaria.

”Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos cuatro centros, 37 hombres, cinco mujeres; se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también en el análisis individual caso por caso para ver cuales son los pasos subsecuentes”, detalló, quien también explicó los mexicanos fueron trasladados del centro de detención en Santa Ana a los de San Bernardino y de Calexico.

“Lo cual nos obligó a hacer, entonces, inmediatamente movilizaciones también de parte de nuestros consulados en esas en esas regiones, lo cual ocurrió y desde el sábado y, desde luego, el día de ayer han estado visitando y en contacto con todos y todas las que han sido detenidas”, comentó.

“También, el día de ayer, tuvimos conocimiento que cuatro ya han sido deportados, dos tenían una orden de remoción, es decir, ya esta estaban con la sentencia correspondiente, y dos lo hicieron de manera voluntaria”, compartió de la Fuente Ramírez, quien también destacó que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos era gente trabajadora y buena, además de que llevaba años viviendo en ese país.

”Casi el 95 por ciento de los 4.9 millones de connacionales que no tienen en este momento documentos llevan más de cinco años trabajando allá. De manera que no cabe la menor duda la inmensa mayoría que todos son gente trabajadora, estaban trabajando cuando fueron detenidos, y es un punto que no debe subestimarse y de dejar que estén en el tope de nuestra prioridades”, enfatizó.

Asimismo, anunció que los connacionales migrantes podían llamar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, en el número 5206237874, las 24 horas del día, para recibir asistencia.

“Ahí vamos a poder contestar tus dudas y darte de manera directa la información que requieres y, desde luego, hacer recomendaciones muy específicas, empezando, como debe de ser, para que ellos puedan conocer sus derechos, todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos, y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que estos derechos se cumplan”, destacó.

La noche del 8 de junio, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que los culpables de los disturbios en Los Ángeles eran “alborotadores e insurrectos”.

”El Gobernador [de California] Gavin Newscum [Newsom] y la Alcaldesa [Karen] Bass deberían disculparse con el pueblo de Los Ángeles por el pésimo trabajo que han realizado, incluyendo los disturbios que continúan en Los Ángeles [...] No son manifestantes, son alborotadores e insurrectos. Recuerden: ¡Sin mascarillas!”, subrayó Trump en su cuenta de la red social Truth.

Previamente, Newsom exigió formalmente replegar a los 2 mil elementos de la Guardia Nacional del condado de Los Ángeles. En una carta de su oficina, argumentó que el despliegue constituía una infracción que parecía “diseñada para agravar la situación”.

“Los manifestantes violentos en LA no representan al pueblo mexicano: digno y trabajador, que conocemos y respetamos. Nuestras acciones protegen a todas las comunidades y refuerzan el Estado de derecho. México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas”, escribió Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.