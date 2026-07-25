$!Detienen a 6 personas en Morelos ligadas al grupo delictivo ‘La Empresa’

“En el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el Gobierno local para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el Estado”, escribió el funcionario.

En un mensaje subido a redes sociales , García Harfuch indicó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta madrugada, en una operación conjunta de autoridades federales y locales, se cumplimentaron tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, donde fueron detenidos los presuntos integrantes de dicho grupo delictivo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas seis personas que presuntamente están ligadas al grupo delictivo “La Empresa” .

“La Empresa” es un grupo delictivo que está identificado como generador de violencia y relacionado con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos. Además, ya cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

“Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos ha permitido detener a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto, asegurar 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos, 858 kilos de droga y desmantelar seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas”, recordó el Secretario.

Más tarde, en un comunicado, detalló que, tras los trabajos de investigación, así como del intercambio de información entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, se obtuvieron datos de prueba que permitieron a un Juez de Control otorgar los mandamientos judiciales para intervenir tres inmuebles utilizados por integrantes de una organización criminal con presencia en la región oriente del Estado.

“En un inmueble ubicado en la Colonia Barrio de San Mateo, en el municipio de Atlatlahucan, fue detenida una mujer de 44 años. En una segunda acción realizada en el poblado de San Isidro, municipio de Yautepec, fueron detenidos una mujer de 23 años y un hombre. Finalmente, durante un tercer cateo efectuado en un domicilio localizado en el fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en el municipio de Yecapixtla, fueron detenidas tres personas: un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años”, relató.

Indicó que dichas investigaciones permitieron identificar que las seis personas detenidas forman parte de un grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de narcóticos, así como a la comisión de delitos de extorsión y cobro de piso en los municipios de Atlatlahucan, Atlacholoaya, Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán y Yautepec.

“Las personas detenidas cuentan con orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, comentó.



Caída del 54% en homicidios dolosos tras la puesta en marcha del Plan Morelos

Al presentar el reporte de incidencia delictiva, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que la disminución en homicidios dolosos se observó entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

“Hay una disminución del 54 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 3.5 homicidios dolosos diarios en promedio a 1.6 en junio de 2026”, señaló.

La funcionaria indicó que la reducción se acentuó después de la implementación del Plan Morelos y del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la entidad.

Añadió que junio de 2026 fue el mes de junio con el promedio diario de homicidios más bajo desde 2019 y que, comparado con junio de 2025, representó una disminución de 43 por ciento.



Comportamiento a la baja en la mayoría de los delitos de alto impacto

En cuanto a los delitos de alto impacto, informó que el promedio diario disminuyó 9 por ciento al comparar las cifras de 2025 con las preliminares de 2026, luego de varios años de incrementos y de una reducción observada durante los dos últimos años.

Respecto al robo de vehículo con violencia, explicó que entre el inicio de la actual administración y junio de 2026 se registró una disminución de 32 por ciento, con una caída más marcada tras la puesta en marcha del Plan Morelos en abril de este año.