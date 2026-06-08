Detienen a 6 personas por el secuestro de periodista en Nanchital, Veracruz

Seis personas fueron detenidas en el sur de Veracruz en el marco de las investigaciones por la desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en su domicilio ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital, por un grupo de hombres armados que irrumpió en la vivienda. El episodio, registrado en video por un familiar, se difundió de inmediato en redes sociales y generó condena nacional e internacional.

Los seis presuntos implicados fueron asegurados durante operativos que comenzaron desde el viernes 5 de junio de 2026 y que, según información confirmada por autoridades ministeriales, se extendieron hasta la madrugada del sábado 6 del mismo mes y año. Entre los detenidos figuran dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado, un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) de Ixhuatlán del Sureste y otros dos individuos cuya identidad no fue precisada por las autoridades al cierre de esta edición. Todos fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde un juez de control analizó los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, que incluyen análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos.

Familiares de algunos de los detenidos rechazaron su vinculación con el secuestro. Ana Itzel Contreras, una de las afectadas, describió la detención como violenta: “Nos agreden, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan; yo realmente me salvé porque me metí a mi casa, se meten, nos golpean, destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas, eran estatales y ministeriales”, relató. Una familiar presente en la audiencia inicial sostuvo que los cargos son falsos: “Sí los están relacionando con el caso de la periodista Roxana Guzmán, que habría participado, pero son mentiras, porque son cosas que no son”, expresó a las afueras del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

En tanto, los padres de Guzmán Ramírez se trasladaron el 5 de junio de 2026 a Coatzacoalcos para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforzara las labores de búsqueda. La madre de la periodista logró acercarse a la mandataria nacional al término de la conferencia matutina ofrecida en las instalaciones de Astilleros de Marina y le planteó el caso de forma directa. “Que no me desespere, que va aparecer”, relató la mujer al describir la respuesta de Sheinbaum Pardo, quien le comunicó que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, revisaba personalmente el caso. Visiblemente afectada, la madre expresó: “Gracias, gracias”, al concluir el breve encuentro. También dirigió un llamado directo a los captores: “Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido”.

La Presidenta de la República se abstuvo de adelantar conclusiones respecto al móvil del secuestro. “Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla”, sostuvo. Por su parte, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la FGE de Veracruz, informó que las investigaciones registraban avances en la identificación del vehículo utilizado por los captores a partir del análisis de videograbaciones, y que los operativos se habían extendido a los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa, en coordinación con la Policía Ministerial, la SSPC Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Semar y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La Gobernadora Rocío Nahle García confirmó que las investigaciones avanzan y que son varias las rutas que siguen el Gobierno Federal y el Gobierno estatal. “Si hay reportes de cómo han avanzado, que están haciendo, pero por el propio proceso hay que esperar a que trabajen, son varias líneas de investigación, pero hay que cuidar la integridad de la persona, se está trabajando todos los días, es un tema que hay que ponerle toda la atención”, declaró desde la capital veracruzana. La FGE no precisó, hasta el momento, los cargos específicos que se imputarían a los seis detenidos.

El secuestro de Guzmán Ramírez se produce en un contexto de grave deterioro para la prensa en México y en Veracruz en particular. Según el informe anual 2025 de la organización no gubernamental Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, publicado el 6 de mayo de 2026, desde el año 2000 y hasta finales de 2025, 32 periodistas permanecen desaparecidos en el país, con mayor concentración en Tamaulipas, Veracruz y Michoacán. En ese mismo periodo se documentaron 176 periodistas asesinados en posible relación con su labor informativa, lo que coloca a México como el segundo país más letal para la prensa a nivel global. En el estado de Veracruz, entre 2005 y 2024, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) registró 31 asesinatos y cuatro desapariciones de comunicadores.

El martes 9 de junio de 2026 Guzmán Ramírez cumplió una semana de haber sido sustraída de su domicilio. Su familia ha decidido confiar en las autoridades para que la regresen sana y salva.