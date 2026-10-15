Detienen a Alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión

El Alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto “N”, fue detenido este 15 de octubre junto con dos personas más, por su presunta participación en el delito de extorsión contra una comerciante de la demarcación, en Quintana Roo.

Los tres detenidos quedaron a disposición de un juez de control, que deberá resolver su situación jurídica.

Además del Alcalde, fueron aprehendidos Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía; y un hombre identificado como Jorge “N”.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, las investigaciones establecieron que los hechos comenzaron a principios de 2026, cuando personal de la Alcaldía de Puerto Aventuras se presentó en un negocio ubicado en la Colonia Puerto Maya para exigir a la víctima que regularizara su actividad y que acudiera con Karla Paola “N”.

El 19 de enero pasado, la víctima acudió con la funcionaria, quien le pidió llenar documentación y realizar un pago, con la advertencia de que, de no cubrirlo, le retirarían su mercancía y no le permitirían vender. La FGE precisó que ese formato es gratuito.

Al no regresar a pagar, el 6 de febrero llegaron a su establecimiento dos mototaxis con seis personas a bordo, entre ellas Jorge “N”, quien le dijo que por órdenes de Gilberto “N” todos los vendedores debían reportarse o, de lo contrario, “los iban a levantar”. También amenazó con volver a “tablearlos” si no se reportaba con Karla Paola “N”.

El 11 de febrero, la víctima acudió nuevamente a las oficinas de la funcionaria, quien le hizo llenar un documento y pagar, con el argumento de que ese papel le brindaría protección mientras Gilberto “N” permaneciera en el cargo.

El 7 de mayo, Jorge “N” se presentó con dos personas a bordo de un mototaxi en el negocio de la víctima para exigirle un pago semanal, bajo la amenaza de retirarla del lugar y “tablearlos”, y le refirió que él y su tío imponían las reglas en la zona.

“Dicha cantidad comenzó a ser pagada por la víctima a partir de esa fecha”, indicó el comunicado de la FGE.

Puerto Aventuras es una Alcaldía del municipio de Solidaridad, en la zona norte de Quintana Roo, con una población cercana a los 22 mil habitantes y una economía basada en el turismo y los servicios.

Gilberto “N” obtuvo la constancia de mayoría como Alcalde de esa demarcación para el periodo 2024-2027 tras recibir 2 mil 818 votos.

La extorsión contra comerciantes se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Quintana Roo.

En su Tercer Informe de Labores, la FGE reportó la detención de 128 presuntos extorsionadores en el lapso de un año, de los cuales 85 por ciento fue vinculado a proceso, como resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía de Extorsión y el grupo “Centurión” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

La audiencia inicial definirá si los tres detenidos son vinculados a proceso y qué medidas cautelares se les imponen, entre ellas la posibilidad de prisión preventiva, así como las consecuencias administrativas para el gobierno de la alcaldía.