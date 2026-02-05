Detienen a Alcalde de Tequila tras acusaciones de extorsión

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del Alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro.

Junto al Presidente Municipal, también fueron detenidos otros tres funcionarios municipales.

El Secretario de Seguridad señaló en una publicación en X, que se trata del seguimiento a la Operación Enjambre implementada en el Estado de México.

En esa ocasión, recordó, fueron detenidos tres presidentes municipales.

“Derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado@Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco”, publicó.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del Ayuntamiento, señaló, entre ellos el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

García Harfuch señaló que estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una de las acusaciones más graves señala que el Alcalde habría intentado cobrar un incremento irregular del predial a la empresa José Cuervo para obtener recursos adicionales, lo que detonó una denuncia que derivó en la intervención del Gobierno Estatal y, posteriormente, en la investigación federal.

También se le señala por intervenir espacios del Museo del Tequila para convertirlos en oficinas municipales.

En mayo de 2025, Diego Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco en el municipio, evento durante el cual se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

La detención del Presidente Municipal de Tequila se suma a las acciones previas de la Operación Enjambre, la cual inició en noviembre de 2024 en el Estado de México y ha permitido la captura de 59 funcionarios públicos, incluidos tres presidentes municipales de aquella entidad.

El operativo nació tras el descubrimiento de una fosa clandestina en Nicolás Romero, donde se identificó la participación de policías municipales coludidos con el crimen organizado.

El funcionario detenido será trasladado a la Ciudad de México para continuar las indagatorias.

Las autoridades federales reiteraron que mantendrán los operativos contra estructuras de corrupción y extorsión en el ámbito local, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.