Detienen a alcalde y ex alcalde de Suchiapa, Chiapas, tras fuga de presunto criminal

Las autoridades de Chiapas detuvieron el 3 de octubre de 2026 al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, emanado de Morena, y al ex alcalde del mismo municipio, Alexis Nucamendi Gómez, durante un operativo desplegado en la colonia San Esteban. Las aprehensiones ocurrieron a las 05:29 horas y quedaron registradas en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

La detención estuvo a cargo de la Policía Ministerial de Investigación, y el operativo lo ejecutó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. Fuerzas estatales y federales participaron en el despliegue en el municipio.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial con sede en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos de Cintalapa y Tuxtla. Los registros oficiales señalaron que “actualmente, los implicados se encuentran en traslado y a disposición del Juez Local del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento”.

Las detenciones ocurrieron días después de la captura del director de la Policía Municipal de Suchiapa, Jesús Antonio “N”, investigado por la fuga de un detenido integrante del cártel Chiapas-Guatemala. El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el ex director de la policía municipal fue detenido y acusado del delito de evasión de un detenido.

La Fiscalía informó que también investiga la posible participación de otros servidores públicos de Suchiapa, municipio ubicado a 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2026, en operativos conjuntos se detuvo a ocho personas, todas identificadas como integrantes del cártel Chiapas-Guatemala, y se decomisaron 268 dosis de cristal, tres teléfonos, una báscula gramera y un vehículo marca TVS King Deluxe, modelo 2022, de color amarillo.

Lara Cordero llegó a la presidencia municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de ocupar el cargo fue director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante las administraciones encabezadas por Nucamendi Gómez, quien fue presidente municipal en los dos periodos anteriores. Lara Cordero es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Chihuahua y coordinó áreas relacionadas con jóvenes y cultura.

Durante la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se ha detenido a los presidentes municipales de Cintalapa, Jiquipilas, Frontera Comalapa, Bella Vista y ahora Suchiapa.

Hasta el momento, ni las autoridades federales ni las estatales han dado detalles de la doble detención. Tampoco se ha informado oficialmente el motivo de las detenciones ni los delitos que se les atribuyen.