“Es un delito de violencia familiar lo pueden creer, les dije esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Si me matan, si me muero, si me golpean adentro de donde estoy, fue el gobernador Navarro”, dijo Galván Araiza durante su detención.

La presidenta municipal de Tepic aseguró que la detención de su jefe de Gabinete es una cortina de humo del gobernador para esconder la detención de funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, entre quienes se encuentra la fiscal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Geraldine Ponce, Alcaldesa de Tepic, denuncia acoso del gobernador de Nayarit

La presidenta municipal de Tepic explicó en la transmisión que desde ayer la empezaron a seguir agentes ministeriales “para intimidarme” y que incluso lo notificó al gabinete de seguridad este mismo viernes.

“Esto no tiene nombre, es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mi, contra gente de mi gabinete, de mis funcionarios porque no sé qué es lo que piense”, dijo Geraldine Ponce al responsabilizar a Miguel Ángel Navarro.

Tanto el gobernador como la edil son morenistas y han presumido ser cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ponce reiteró que existe persecución política en su contra y sus funcionarios y que ya puso al tanto de la situación a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y pidió también la intervención del presidente.

“He sido intimidada, he sido acosada sin ningún motivo, sin haber cometido ningún delito y esto es una persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, traen una orden judicial para hacer un cateo y aquí están entrando a mi casa, no les importó que esté mi bebé, me estuvieron siguiendo hoy por la mañana pero ya pasaron todos los límites”, dijo la edil.

Geraldine Ponce aseguró los señalamientos en su contra y hacia su equipo son políticos por la supuesta cercanía con el exgobernador Ney González, además de que mencionó que otra de las razones es el apoyo que ha declarado hacia Claudia Sheinbaum.

“Nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, lo hice abiertamente, yo solicité licencia y a él le molestó muchísimo, ha minimizado mi trabajo, se ha referido a mi diciendo que siento que estoy en un concurso de belleza, ha hecho comentarios misóginos y machistas en contra de mi y de otras presidentas municipales, lo único que ha hecho es girar órdenes de aprehensión y abrir carperas de investigación a todos y no dudo que lo vayan a hacer contra mi por delitos que vayan a inventar”.

El 6 de septiembre, al declararse a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el gobernador, Miguel Ángel Navarro firmó el pronunciamiento de mandatarios estatales en el que reconocen los resultados de la encuesta de Morena y le envió una felicitación a la exjefa de Gobierno “reitero mi disposición para trabajar en conjunto por el desarrollo de Nayarit y de México”.