Detienen a banda que asesinó a representante de cantantes gruperos y cuñado de ‘El Cuini’

Autoridades capitalinas y federales desarticularon una célula delictiva que ejecutó a Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez” o “El Zar del Palenque” o, organizador de bailes, palenques y ex representante de artistas gruperos, también fue cuñado de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La banda -integrada por cinco hombres y una mujer- era considerada una facción de una organización criminal que operaba en la zona occidente del país, dedicada al trasiego de droga, homicidio y extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Wenceslao Palacios Ruiz, Lennin Cristopher Rodríguez Ruiz, Cielo Guadalupe Abundez González, Alejandro Gutiérrez Herrera, alias “Tío Pelón”, Jaime Omar Castillo Martínez y Edson Arturo Barajas Galindo, “Randal”. Los reportes oficiales señalan que este último fue el autor material, mientras que el resto de sus cómplices coordinaron y planearon el asesinato.

Pérez Alvear fue asesinado, alrededor de las 16:20 horas del 4 de diciembre de 2024, dentro del restaurante “El Bajío”, ubicado en el primer piso de la Plaza Miyana, en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

“Tras tomar conocimiento del hecho, se realizaron diversas técnicas de inteligencia con las que el personal de la SSPC, de la SSC, de la GN y del CNI, identificaron a un grupo de personas que participaron en diferentes actividades previas y posterior al ataque”, informaron las autoridades.

El 5 de abril de 2025, Palacios Ruiz fue capturado con un chaleco balístico y más de 200 dosis de droga en la colonia Juan Escutia, en la alcaldía Iztacalco. Las indagatorias revelaron que Rodríguez Ruiz y Abundez González se ocultaron en Michoacán, donde fueron aprehendidos el 17 de junio de 2025, por elementos federales y estatales. Mientras que Gutiérrez Herrera fue detenido el 14 de agosto del mismo año, también en la Ciudad de México.

Con la información recabada, las autoridades federales y estatales obtuvieron una orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de Castillo Martínez y fue cumplimentada el 16 de agosto de 2025, en la alcaldía Iztacalco. Con los avances en las indagatorias, detectaron que Barajas Galindo se resguardó en el Estado de México y el 20 de octubre del mismo año fue capturado en Chimalhuacán, mediante otra orden de aprehensión por el mismo delito.

El ex representante de los cantantes Gerardo Ortiz y de Julión Álvarez, además de propietario de la empresa “Gallística Diamante”, llegó al centro del restaurante, se sentó en la mesa 35, que había sido reservada por una persona de nombre Javier.

Después de dos horas de compartir alimentos y bebidas con dos hombres y una mujer, a las 16:20 horas del 4 de diciembre de 2024, Pérez Alvear fue baleado en el cuerpo y en la nuca. Los atacantes llegaron al lugar -uno vestido con sudadera gris y otro con chamarra negra, ambos portaban cascos de motocicleta- presentándose como repartidores.

Los presuntos sicarios se quitaron los cascos, pero permanecieron embozados y se dirigieron a la mesa donde se encontraba el ex cuñado de “El Cuini”, para dispararle a quemarropa. Los victimarios corrieron hacia el exterior del establecimiento comercial y abandonaron la zona, a bordo de una motocicleta.

En el lugar se encontraron 13 casquillos 9 mm, según señala la carpeta de investigación 00449/12-2024, abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y citada por el diario Reforma.

Tras el ataque, el Departamento de Estado de EU emitió una alerta a sus ciudadanos para que evitaran la zona de Polanco. “Deben tener precaución y evitar el área”, advirtió la institución gubernamental estadounidense.

El 6 de abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos señaló como narcotraficante a “Chucho Pérez” y de usar a su empresa para lavar dinero.

“Gallística Diamante”, la compañía de la cual era propietaria Pérez Alvear, fue organizadora del palenque en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, además de que administró la Feria de San Isidro, en Metepec, Estado de México.

Según lo dijo Sigal Mandelker, entonces subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la OFAC, Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, apoyaba al CJNG y Los Cuinis, “a explotar la industria musical mexicana, para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales”.

Pérez Alvear fue pareja de Berenice González Valencia, hermana de “El Cuini”. Además de que su hermana, Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, es esposa de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.