GUERRERO._ Un presunto generador de violencia, Heriberto “N”, “Beto Zacualpan”, fue detenido el 18 de noviembre en Ometepec, Guerrero.

Se le vincula con el grupo “Los Rusos”, un homicidio y la posesión de armamento y droga.

La detención se realizó durante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Las autoridades lo identifican como un elemento clave en la generación de violencia en la Costa Chica de Guerrero.

Heriberto ‘N’ es señalado como presunto integrante de la célula delictiva ‘Los Rusos’, activa en la región.

“Heriberto ‘N’, alias ‘Beto Zacualpan’, es presunto integrante del grupo delictivo ‘Los Rusos’ y generador de violencia en la costa chica de Guerrero”, detalló la Secretaría de la Defensa Nacional en un boletín.

También es probable responsable del homicidio calificado de Remigio “N”, líder amuzgo, ocurrido el 1 de enero de 2023 en Zacualpan, Ometepec.

El material asegurado a Heriberto ‘N’ incluye diversas armas, municiones y dosis de estupefacientes.

Tras su captura, el detenido y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Juez de Control en Guerrero.

Este proceso legal busca continuar las investigaciones, realizar las acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica del imputado, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, según el reporte oficial de las autoridades federales y estatales.