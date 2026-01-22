Detienen a ‘Botox’, relacionado con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a Alejandro “N”, “Botox”, quien es presunto responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

Harfuch detalló que “Botox” también estaría relacionado con extorsiones a limoneros, productores y otros homicidios en el estado de Michoacán.

La detención se realizó en conjunto con la Fiscalía del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la SSPC.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, resultado de trabajos de investigación se localizó la vivienda de Alejandro “N”, donde fue capturado por una oficial luego de que el presunto criminal intentara escapar.

Además, cerca de la media noche se detuvo a una mujer, quien de acuerdo con el Secretario sería la contadora de “Botox” y parte de su círculo cercano.



Homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

El pasado 20 de octubre, la Fiscalía General de Michoacán informó sobre el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y señaló que está llevando a cabo labores de investigación.

En redes sociales, la Fiscalía estatal publicó como información preliminar que Bravo Manríquez fue localizado sin vida a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en el municipio de Ocampo.

Un integrante del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán expuso que Bravo, cuyo padre también fue asesinado hace una década en circunstancias similares, comenzó en 2024 a alzar la voz para denunciar a nivel nacional las extorsiones de los diferentes grupos del crimen organizado a los productores de limón.

“El asesinato ocurre en un momento en el que el activismo de Bernardo había escalado de manera notable”, señala el integrante del observatorio, quien pidió el anonimato.

Apenas una semana ante de su asesinato, Bravo habría encabezado un paro de actividades agrícolas y una manifestación pública en el monumento a Lázaro Cárdenas, en Apatzingán.

“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis y ¿qué necesitamos? Pues dinero para poder seguir trabajando”, dijo Bernardo en ese momento.