Detienen a comandante y 3 policías por desaparición de periodista en Veracruz

Autoridades de Veracruz detuvieron al comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente involucrados en la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria del municipio de Nanchital.

Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, quienes serán presentados ante un juez de control para el inicio del proceso legal correspondiente.

En horas previas, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ejecutaron un operativo en Coatzacoalcos la tarde del 25 de junio, que resultó en la captura de José del Carmen “N”, conocido como “Delta 7”, señalado como presunto responsable del secuestro y homicidio de la comunicadora.

Según datos de la Semar, la detención fue producto de semanas de operaciones de inteligencia. Durante el aseguramiento, se le decomisaron un arma de fuego, una motocicleta y dosis de estupefacientes.

Un indicio clave que condujo a la identificación de “Delta 7” fue la presencia de tatuajes en su mano derecha, que las autoridades relacionaron con el registro visual obtenido en el video que la familia de Guzmán Ramírez grabó el 2 de junio, cuando sujetos ingresaron a la fuerza al domicilio de la periodista y la sustrajeron del lugar.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste emitió un comunicado en el que confirmó la detención de los elementos policíacos, aunque precisó que hasta ese momento no había recibido información oficial sobre los motivos formales del arresto.

El Alcalde del municipio, Raúl González Martínez, instruyó proporcionar apoyo jurídico a los familiares de los detenidos y afirmó que el Cabildo colaborará con las autoridades cuando sea requerido.

José del Carmen “N” fue trasladado a las instancias ministeriales correspondientes, donde se espera que en las próximas horas quede a disposición de un juez de control para el inicio del proceso penal en su contra.