$!Detienen a creador de contenido acusado de trata de personas en agravio de Doña Lety

Agentes de la Policía Ministerial de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía General de Puebla, detuvieron al influencer Jaime “N”, presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud, en agravio de una mujer conocida como Doña Lety, quien había sido obligada a participar en videos para redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jaime “N” fue presentado ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del II Distrito Judicial de Tantoyuca para definir su situación jurídica.

La imputación, realizada por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, establece que el creador de contenido es presunto responsable de trata de personas en sus modalidades de esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado.

Según la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 6 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2024 en un domicilio de la colonia Morelos, en Tantoyuca, donde Doña Lety habría sido privada de su libertad y obligada a realizar videos con fines de monetización.