$!Detienen a creador de contenido acusado de trata de personas en agravio de Doña Lety

Agentes de la Policía Ministerial de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía General de Puebla, detuvieron al influencer Jaime “N”, presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud, en agravio de una mujer conocida como Doña Lety, quien había sido obligada a participar en videos para redes sociales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jaime “N” fue presentado ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del II Distrito Judicial de Tantoyuca para definir su situación jurídica.
La imputación, realizada por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, establece que el creador de contenido es presunto responsable de trata de personas en sus modalidades de esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado.
Según la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 6 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2024 en un domicilio de la colonia Morelos, en Tantoyuca, donde Doña Lety habría sido privada de su libertad y obligada a realizar videos con fines de monetización.
El juez del caso dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 147/2025, mientras se continúa con la investigación y se recaban pruebas adicionales para esclarecer los hechos.
El influencer había sido previamente vinculado con un operativo de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando Doña Lety fue liberada. La víctima declaró que era obligada a aparecer en videos difundidos en TikTok, los cuales generaban ganancias económicas para Jaime “N”.
De acuerdo con reportes oficiales, la detención ocurrió en el centro de Zacapoaxtla tras una llamada al 911. Policías estatales verificaron su identidad y lo trasladaron a la comandancia municipal para notificar a la Fiscalía, que procedió a ejecutar la orden judicial.
La investigación inició a raíz de denuncias ciudadanas y testimonios de Doña Lety, quienes detallaron que los contenidos difundidos en redes eran realizados bajo coacción.