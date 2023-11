Varias personas que acompañaban al Diputado persiguieron las unidades policiacas hasta el bulevar Industrial, donde liberaron al legislador y se registró un enfrentamiento hasta que finalmente los uniformados se retiraron.

Carlos Manzo responsabilizó de estos estos hechos al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, además de que aseguró que formalizaría la denuncia en contra de los malos elementos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Me golpearon, me detuvieron de manera ilegal porque saben que tengo fuero constitucional que me lo dio el pueblo de Uruapan, no quieren que los estemos vigilando porque están robando a los cortadores de aguacate. ¡Ya estamos hasta la madre! Me amenazaron que me iban a matar si me volvían a ver vigilando las calles de Uruapan. Hago responsable al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y al General Ortega”, dijo Manzo.