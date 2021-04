Detienen a diputado y candidato de Morena en Puebla, por presunto abuso sexual a menor de edad

Benjamín Saúl Huerta Corona, candidato a diputado federal por el Distrito XI de Puebla y actual legislador del grupo parlamentario del partido Morena en San Lázaro, fue detenido alrededor de las 06:30 horas de este miércoles, en la Ciudad de México, denunciado por supuestamente abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad.

Según medios locales, Huerta Corona fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República, en un hotel ubicado en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, ello luego de recibir una denuncia anónima a través del número de emergencia 911.

El diputado federal se resguardó en un habitación del hotel para evitar su captura, sin embargo, el personal del establecimiento permitió el acceso a los policías capitalinos. Además, al momento de su arresto, el legislador poblano amenazó a los agentes del Sector Ángel-Zona Rosa y les mencionó que tenía fuero, por lo tanto, no podían detenerlo.

Sin embargo, Huerta Corona -quien en el año 2010 fue aspirante a presidente municipal de la capital poblana- fue trasladado por los policías capitalinos a las instalaciones de la Fiscalía para Delitos Sexuales, de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y puesto a disposición del Ministerio Público local.

“Estamos atentos a lo que dicen los medios de comunicación, sin embargo, me parece una información muy delicada sobre la que no debemos opinar hasta no tener más elementos a la mano que nos permitan hacer un pronunciamiento. Habrá respuesta una vez que tengamos todos los elementos para hacer un pronunciamiento”, indicó el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla.

Según con las cuentas en las diversas redes sociales de Huerta Corona, el diputado federal realizó recorridos el día el martes en el Distrito que busca representar. Asimismo, el Sistema de Información Legislativa (SIL) señala que el periodo como legislador de Huerta Corona concluye el próximo 31 de agosto.

En la actualidad, Huerta Corona busca reelegirse como legislador federal, por el partido Morena, por lo que se encuentra en campaña. Es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas y Mercadotecnia Política.