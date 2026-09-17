Detienen a director de Seguridad de Coyuca y a nueve policías por desaparición forzada y homicidio

El Secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, Mario Arturo Castillo Ramos, fue detenido junto con nueve elementos de la Policía Municipal, en el marco de las investigaciones por la desaparición forzada y el homicidio de José Ángel López Girón, de 37 años, cuyo cuerpo fue localizado con huellas de tortura sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal, ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicadas cerca del mercado de Coyuca de Benítez.

Desde las 08:00 horas de este jueves, fuerzas federales y estatales acordonaron el inmueble.

Durante la intervención fueron aseguradas las patrullas con números económicos 05 y 08, presuntamente relacionadas con el caso, que fueron trasladadas a Acapulco a bordo de grúas para las diligencias periciales correspondientes.

López Girón, originario de la localidad serrana de La Laguna, en Tecpan de Galeana, fue interceptado alrededor de las 16:00 horas del 11 de septiembre en un retén instalado por policías municipales sobre el Bulevar de Coyuca de Benítez, cuando viajaba acompañado de su esposa y su madre.

Según la denuncia de sus familiares, los agentes lo bajaron del vehículo, lo subieron a la patrulla 005 y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación municipal, sin que fuera puesto a disposición del Ministerio Público.

El 13 de septiembre, el cuerpo fue localizado a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Papayo, con huellas de tortura e impactos de arma de fuego de grueso calibre en la cabeza.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de Acapulco de Juárez, donde fue identificado y reclamado por sus familiares.

María de Jesús Girón Soberanis, madre de la víctima, difundió en redes sociales la grabación del momento en que los agentes municipales revisaron el vehículo en el retén.

La familia presentó denuncia por los delitos de desaparición forzada y homicidio contra elementos de la Policía Preventiva Municipal, contra mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por acción u omisión y contra el Alcalde de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz.

Los familiares solicitaron además que la Fiscalía General de la República atrajera el caso y pidieron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Castillo Ramos había sido detenido semanas antes.

El 3 de agosto de 2026, tras permanecer más de 40 horas en calidad de detenido, el titular de Seguridad Pública municipal y dos elementos de la corporación fueron liberados luego de las diligencias realizadas por autoridades federales.

La detención ocurrió en la colonia Centro de Acapulco, después de que corporaciones estatales y federales atendieron un reporte de hombres armados que presuntamente ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública; durante la inspección se detectó una inconsistencia en la documentación de un arma de cargo, por lo que los funcionarios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La administración municipal sostuvo entonces que se trató de una inconsistencia administrativa y que el arma pertenecía al banco de armas de la corporación municipal.

Castillo Ramos fue reinstalado en el cargo.