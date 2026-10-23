Detienen a director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata en Tabasco, en Operativo Enjambre

El director de Seguridad Pública Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido este viernes durante un operativo contra presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas.

La captura se realizó en el marco del denominado Operativo Enjambre.

La detención ocurrió en una serie de cateos coordinados por la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento se ubicó en la Colonia Bajo Usumacinta, sobre la Calle Laguna Chatamx, con el Parque Convivencia como referencia.

La ficha identificó a la Policía Ministerial de Investigación como autoridad responsable de la detención y precisó que el funcionario vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Tras su captura, Juárez Lara fue trasladado bajo custodia hacia Villahermosa para su puesta a disposición ante la autoridad ministerial.

La FGET confirmó que el despliegue derivó en la captura de varias personas, entre ellas el responsable de la Seguridad Pública municipal.

“En coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, este viernes se llevaron a cabo cateos que derivaron en la detención de diversas personas, en el Municipio de Emiliano Zapata”, informó la dependencia.

La Fiscalía todavía no precisó los delitos imputados al director policiaco, la identidad de los demás detenidos ni el grupo criminal con el que presuntamente estuvo relacionado.

La dependencia señaló que proporcionaría información adicional conforme avanzaran las investigaciones.