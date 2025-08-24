Detienen a dos hombres originarios de Guatemala con armas y droga en Frontera Comalapa, Chiapas

En el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, autoridades estatales y federales detuvieron a dos personas originarias de Guatemala con armas, equipo táctico y droga, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En acciones implementadas en el despliegue de elementos en relación a diligencias de cateos, sobre el tramo carretero ejido El Sabinalito-El Jaboncillo, se realizó la detención de los indiciados”.

Los sujetos, identificados como Víctor “N” y Carlos “N”, quienes fueron capturados en flagrancia, son acusados de presuntos delitos contra la salud, asociación delictuosa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

También se les aseguraron dos armas largas tipo AK47, cartuchos útiles, 20 bolsitas con mariguana, dos chalecos tácticos y tres cargadores para arma larga.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Ejército y Guardia Nacional; los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Dicha captura ocurre en el contexto del desplazamiento de al menos 100 personas de Chiapas a Guatemala, lo cual, según el gobierno guatemalteco, es por la violencia, mientras que autoridades chiapanecas dicen que fue de forma voluntaria y porque algunos tienen familiares con procesos penales en curso.

Al respecto, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que hay más de 50 órdenes de aprehensión pendientes, se tienen identificados a todos los generadores de violencia, de los cuales hay 127 vinculados a proceso, a la vez que los que falta por detener cuentan con ficha roja de Interpol y que algunos están en Guatemala, por lo que se solicitó el apoyo de dicho gobierno para su captura.

A inicios de junio, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas (FRIP), conocidos como ‘Pakales’, intercambiaron disparos con presuntos miembros del crimen organizado en la zona fronteriza de La Mesilla, municipio de La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, esto tras un enfrentamiento del lado mexicano, en Frontera Comalapa, que dejó como saldo cuatro muertos.