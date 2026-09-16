Detienen a dos hombres por asesinato de ‘El Piturris’ en Cajeme

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que esclareció el homicidio del creador de contenido José Luis Esparza, conocido en redes sociales como “El Piturris”, a quien mataron el día 10 del mismo mes y año en una taquería de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. Según un comunicado de la dependencia, el crimen estuvo vinculado a una disputa entre grupos dedicados al narcomenudeo.

La FGJES detuvo el 14 de septiembre de 2026 a Felipe Alberto “N”, de 21 años, y a Iram José “N”, de 26 años, tras una persecución en la que las autoridades aseguraron varias armas de fuego. El dictamen pericial de balística confirmatoria determinó que una pistola marca SIG SAUER calibre .40, decomisada a los detenidos, fue la misma que se utilizó para asesinar a “El Piturris”.

Según la fiscalía estatal, esa misma arma se empleó el 9 de septiembre de 2026 en otro homicidio registrado en la comunidad de El Conti, en la comisaría de Cócorit, un día antes del ataque contra el creador de contenido.

Esparza, de 37 años, recibió disparos alrededor de las 11:00 horas mientras atendía la taquería “Los Güichos”, negocio propiedad de su familia, ubicado en la colonia Reforma de Ciudad Obregón. Según datos oficiales, un sujeto le disparó y huyó a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona. Personal de emergencias intentó auxiliarlo y lo trasladó a un hospital, donde ya no presentaba signos vitales.

En el lugar del ataque, peritos de la FGJES recolectaron dos casquillos calibre .40. El 11 de septiembre de 2026, la dependencia informó que el comparativo balístico entre esos casquillos y los indicios recuperados en el crimen de Cócorit arrojó una coincidencia directa, lo que abrió una nueva línea de investigación.

En ese mismo comunicado, la fiscalía señaló que investigaba el vínculo de la víctima con un pariente político dedicado a la interpretación y composición de narcocorridos, con temas relacionados con integrantes de un grupo delictivo. La dependencia no reveló el nombre del familiar ni la célula criminal referida en las composiciones, aunque indicó que esa persona estuvo presa en Estados Unidos por posesión de narcóticos y que se encontraba libre en México.

La noche del 10 de septiembre de 2026, Luis Antonio, productor del canal de YouTube “Desde la O”, proyecto del que “El Piturris” formaba parte junto con el podcast “La Guarida”, confirmó los detalles del ataque en un video. Identificó a la víctima con un segundo apodo usado en el círculo familiar, “Chipilón”, e informó que el equipo del canal tomaría un receso tras su muerte.

La detención ocurrió cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que analizaban cámaras de videovigilancia, detectaron cerca de las 12:55 horas un automóvil BMW 530i color gris con características coincidentes con la investigación. Según la FGJES, al marcarles el alto, los ocupantes huyeron sobre la calle Cananea hacia el poniente.

Durante la persecución, el vehículo impactó contra un Nissan March y después contra un inmueble cercano al cruce con la calle Veracruz. Uno de los ocupantes fue asegurado en el lugar del choque y el segundo fue detenido metros adelante, cuando intentaba escapar a pie. Tras la activación del código rojo, se sumaron al operativo elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

En la intervención, las autoridades aseguraron un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros con un cargador abastecido, cartuchos útiles, marihuana, ocho envoltorios con sustancia granulada blanca, dos teléfonos celulares de alta gama y el vehículo en el que viajaban los sujetos.

La FGJES afirmó que las investigaciones ministeriales y el señalamiento directo de al menos tres testigos presenciales permitieron establecer la participación de Felipe Alberto “N” en el homicidio. La dependencia no especificó la responsabilidad concreta de Iram José “N” en el crimen.

Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales el 14 de septiembre de 2026 por su probable responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en delitos contra la salud. Con el comunicado del día 16 del mismo mes y año, la fiscalía sumó el proceso por el homicidio de “El Piturris”, además de otros hechos en los que estarían involucrados.

La FGJES informó que continuará con las diligencias correspondientes conforme lo permitan los tiempos procesales.