$!Detienen a dos implicados más en asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; uno era su director de relaciones públicas

“Se tuvo conocimiento que Samuel ‘N’ el día de los hechos le informó a José Elogio ‘N’ los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del evento Festival de las Velas, evento que es evidente en el que tenían planeado cometer el homicidio“, señaló.

El pasado 8 y 9 de enero, en operativos en Uruapan, junto con Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, fueron detenidos Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, ambos cuentan con órdenes de detención por homicidio calificado y lesiones calificadas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo que dos personas más fueron detenidas por su presunta implicación en el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Uno de ellos se desempeñaba como su director de relaciones públicas.

Detalló que Samuel “N” habría informado a Josué Elogio “N” los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura y se identificó que envió una fotografía al grupo de mensajería en el que se encontraba Jorge Armando “N”, alias “Licenciado”, uno de los autores intelectuales del ataque.

“Se tuvo conocimiento que Samuel ‘N se desempeñaba como director de relaciones públicas y protocolo, y había mantenido comunicación con Ramiro ‘N’, otro de los involucrados, además el día de agresión, dicho sujeto registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos””, señaló en conferencia.

García Harfuch afirmó que Samuel “N” cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas, en el 2007, y robo a negocio, en el año 2022. Mientras que Josué Elogio “N” se desempeñaba como taxista, y posteriormente a las detenciones se realizaron tres cateos más relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró presunta droga.

En tanto, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Yesenia “N”, secretaria particular de Carlos Manzo, fue entrevistada por autoridades, así como se ha hecho con otros funcionarios de la administración municipal, para poder “desahogar otras investigaciones”.

Las detenciones

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recordó que por el caso de Carlos Manzo, quien fue asesinado en Uruapan el 1 de noviembre, han sido detenidos:

- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

- Ricardo “N”, persona encargada del traslado de los implicados tras la agresión al presidente municipal.

- Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales.

- Gerardo “N”, quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con Jorge Armando “N” y Ramiro “N”. Durante su captura también fue detenida Flor “N”.

- Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

- Yesenia “N”, secretaria particular de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Grecia Quiroz, viuda y actual alcaldesa del municipio.