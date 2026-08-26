Detienen a dos por suplantar aspirantes en examen de la UNAM

Dos hombres identificados como Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por presuntamente responder el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México en lugar de nueve aspirantes a cambio de un pago, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ambos son investigados por el delito de fraude.

Según la carpeta de investigación, los detenidos utilizaron instalaciones y computadoras de la academia “Más Preparación” para resolver las evaluaciones de ingreso presentadas entre mayo y junio de 2026.

Por realizar los cuestionarios habrían cobrado a los aspirantes y habrían contado con el apoyo de instructores de la propia academia, según la indagatoria ministerial.

La investigación se originó a partir de información proporcionada por la UNAM respecto a coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades detectadas en los exámenes de los nueve aspirantes.

“El análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos”, informó la Fiscalía.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos, ejecutados el 24 de agosto de 2026.

Durante las diligencias fueron localizados dispositivos de almacenamiento, que serán analizados como parte de la investigación.

Informó que amplió las indagatorias para identificar a otras personas que pudieran estar involucradas en el esquema, lo que abre la posibilidad de nuevas detenciones vinculadas con la academia y con los aspirantes beneficiados.