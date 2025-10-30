Detienen a ‘El Carnal’, del CJNG, ex director de Policía Tabasco y colaborador de Hernán Bermúdez

Elementos de la secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, así como de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas, detuvieron a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, “El Carnal”, supuesto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas, relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

“Los agentes de seguridad desarrollaron líneas de investigación para detener a generadores de violencia, con esto obtuvieron datos sobre la zona de movilidad de un ex funcionario público vinculado a un grupo criminal”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, indicó, los efectivos identificaron y le marcaron el alto a Leonardo “N”, vinculado con un grupo delictivo dedicado a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

Mencionó que el detenido de 55 años, fue informado de sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad, añadió, refrendan su compromiso con la sociedad para combatir a la delincuencia organizada, inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de las familias”, finalizó el Gabinete de Seguridad Federal.

“El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo ‘N’, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. Participaron en el operativo elementos de @FGEChiapas, @sspchiapas, @FGETabasco y @SSPCTabasco en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico. Agradecemos al gobernador @ramirezlalo_ [Eduardo Ramírez Aguilar] y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración en esta detención que contribuirá a disminuir la violencia en la entidad”, indicó, por su parte, en su cuenta de la red social X, Omar García Harfuch.

En febrero de 2021, “El Carnal” fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco.

Además, era identificado como uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”.