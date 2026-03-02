Detienen a ‘El Congo’, implicado en el asesinato del Alcalde Uruapan, Carlos Manzo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Gerardo “N”, “El Congo”, acusado de participar en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un mensaje difundido en redes sociales, Harfuch indicó que el operativo se realizó durante la madrugada de este lunes en Michoacán, en una operación encabezada por la Fiscalía local, en coordinación la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de esa entidad.

“Fue detenido Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, informó.

Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, añadió, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan. García Harfuch indicó que operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, detenido en noviembre de 2025 . Advirtió que las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables.