Detienen a ‘El Griego’ en Quintana Roo, buscado en Suecia por narco, tráfico de armas y lavado de dinero

En Quintana Roo, elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (SEMAR), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), detuvieron a dos hombres, uno de ellos Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos, alias “El Griego”, considerado líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia, dedicado al tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

Junto con él ciudadano europeo fue detenido Tomás Alejandro Quibera Romero, señalado como su operador financiero y logístico. Según lo detalló el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado, “El Griego” cuenta con orden de arresto internacional, emitida por la Interpol, por ser identificado como líder del grupo criminal ‘Dalen’.

“En seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael ‘N’, quien es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol, por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Con esta información, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad”, detalló el Gobierno de México.

“Con ello se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, donde se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba dicho sujeto”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal.

“Derivado de las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del objetivo en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde al verificar su identidad se les marcó el alto y fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga”, comentó el Gobierno de México.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley. Mikael ‘N’ fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia. En tanto, el otro sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las diligencias correspondientes”, finalizó el Gabinete de Seguridad Federal.

“Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @INAMI_mx y @GobQuintanaRoo, detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis ‘N’, alias ‘El Griego’, buscado por @Europol por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder del grupo criminal ‘Dalen’. También fue detenido Tomás Alejandro ‘N’, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió, en su cuenta de la red social X, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.