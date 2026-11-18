Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Daniel “N”, alias “El Topo”, identificado como presunto líder de una célula de “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la operación, agentes federales repelieron un ataque por presuntos integrantes del grupo delictivo, tres supuestos miembros de “Los Deltas” resultaron abatidos en el lugar y dos más fueron capturados.

César Daniel “N” contaba con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, por su probable participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y un empresario inmobiliario. Además, el gobierno federal lo señala como el presunto encargado de la distribución de drogas y armamento en la capital del estado Guadalajara, además de operaciones vinculadas al lavado de dinero y la extorsión.

Cateos previos y seguimiento de inteligencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la captura de César Daniel “N” es resultado de una investigación iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Mediante trabajos de inteligencia, las autoridades lograron ubicar tres domicilios en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, del municipio de Zapopan. Usados por César Daniel “N” e integrantes del grupo delictivo como casas de seguridad y lugar de descanso.

Los días 25 y 26 de julio de este año, fuerzas federales ejecutaron órdenes de cateo en los inmuebles. En esas diligencias previas, las autoridades detuvieron a seis personas y aseguraron tres propiedades, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares que formaban parte de la logística del grupo armado.

Tras concretarse la captura del líder criminal, el titular de la SSPC destacó el apoyo y la coordinación con la administración del gobierno de Jalisco para el desarrollo de los operativos de seguridad en la entidad.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó las labores conjuntas con el Gabinete de Seguridad para la captura del “El Topo” como objetivo prioritario del estado de Jalisco y el gobierno federal.

Secuestro del periodista Jaime Barrera en Jalisco

El periodista Jaime Barrera fue secuestrado el 11 de marzo de 2024 cuando salía de una radiodifusora en la colonia Jardines de San Ignacio, en Zapopan. El comunicador fue liberado con vida dos días después en el municipio de Magdalena.

Tras los hechos, declaró que no se trató de un secuestro con fines de rescate, sino de un acto de intimidación por su labor periodística. En marzo de 2024, la fiscalía de Jalisco logró la vinculación a proceso de dos hombres por los delitos de encubrimiento y cohecho.