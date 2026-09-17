Detienen a ‘El Trompas’, presunto feminicida de joven española en Cuautla

Autoridades federales y estatales detuvieron al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven de nacionalidad española asesinada en Cuautla, Morelos, informó este jueves Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Aunque el funcionario federal no reveló la identidad del detenido, según trascendió en el diario Reforma, se trata de Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas”, señalado como presunto ladrón que operaba en ese municipio morelense.

García Harfuch detalló que, desde que las autoridades tuvieron conocimiento del crimen, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional iniciaron las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad estatal.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, informó el titular de la SSPC federal a través de sus redes sociales, donde también lamentó el asesinato y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.