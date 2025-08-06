Detienen a ‘El Vampiro’ en Centro, Tabasco; está identificado como tercero al mando de La Barredora

Arturo “N”, “El Vampiro” e identificado como tercero al mando del grupo criminal La Barredora, fue detenido en el municipio de Centro, Tabasco, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El presunto líder criminal, vinculado a actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios, fue detenido en el mencionado municipio, el cual se identificó como “su zona de movilidad” tras labores de inteligencia e investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la SSPC, fuerzas de seguridad realizaban recorridos de vigilancia cuando lo ubicaron, por lo que se aproximaron a él y le marcaron el alto, y al realizar una revisión “para descartar alguna conducta ilícita”, le hallaron un arma de fuego larga con 20 cartuchos.

El detenido y los objetos que se le aseguraron fueron puestos a disposición del agente del ministerio público, quien determinará su situación legal.

En la captura, realizada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, participaron elementos de la SSPC, Ejército, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de Tabasco.

Con esta, van cuatro detenciones relevantes de presuntos líderes de La Barredora, grupo criminal señalado de tener vínculos con Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y el interinato de Carlos Manuel Merino, quien se encuentra prófugo y con ficha roja de la Interpol.

Detenciones de líderes de La Barredora

El 19 de enero fue detenido Carlos Tomás “N”, “El Lic” o “El Tomasín”, señalado como generador de violencia y presunto líder del mencionado grupo delictivo, junto a otras cuatro personas en Puebla.

Posteriormente, el 23 de julio, Ulises “N”, “El Pinto” y señalado como el segundo al mando de La Barredora, fue detenido por autoridades en Jalisco. De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, es el responsable de la escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024.

Una semana después se realizó la detención de Ángel Javier “N”, “El Caiser” o “El Angelito”, en Puebla, que está identificado como objetivo prioritario por las autoridades tabasqueñas por su presunta relación con La Barredora y la comisión de al menos 10 asesinatos.

Cabe destacar que desde noviembre de 2024, el Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dijo que era “vox populi” que el ex Secretario Bermúdez Requena era quien comandaba La Barredora.