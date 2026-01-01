Detienen a ex Alcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio minutos después de dejar el cargo

La Fiscalía de Veracruz informó este 1 de enero que detuvo a Carlos Alberto Ventura de la Paz, ex Alcalde de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, en una aprehensión que ocurrió apenas unos minutos después de que concluyó su periodo al frente del Ayuntamiento.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado, “a las 00:05 horas de este día, elementos de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto ‘N’, ex Alcalde de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra debidamente resguardada”.

La Fiscalía informó que, “en estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto ‘N’ será presentado ante el juez de control, a fin de que se defina su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025”.

Precisó que los hechos por los que se detuvo a Ventura de la Paz ocurrieron el 18 de abril de 2025.

El operativo se realizó cinco minutos después de que finalizara su administración municipal, cuyo periodo concluyó a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre de 2025.

Antes de dejar el cargo, Ventura de la Paz publicó en su cuenta de Facebook un mensaje de despedida en el que afirmó: “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de Presidencia”.

En el mismo mensaje destacó: “Este lugar fue testigo de grandes cosas, retos y mucho aprendizaje. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad, por acompañarnos en los trabajos de la administración 2022-2025 y darnos la oportunidad de vivir grandes experiencias”.

El ex Alcalde, quien escribió que “esto fue un sueño hecho realidad y no tengo palabras para agradecer tanto”, agradeció a la población al señalar: “Nos vamos muy contentos, es momento de retomar proyectos pausados y seguir adelante”.